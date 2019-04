Nemrég elhunyt férje bélyeggyűjteményének keres új gazdát Vajna Tímea

Marad a szeles, időnként esős, nem túl meleg idő.

Európa keleti, délkeleti területeinek, valamint a Pireneusi-félsziget térségének időjárását anticiklonális hatások alakítják.Azokon a tájakon általában kevés a felhő, sokat süt a nap, csapadékról nem érkezik jelentés. Ugyanakkor kontinensünk északnyugati és középső vidéke fölött többközéppontú ciklon található, emiatt Észak- és Közép-Európa nagy részén erősen felhős vagy borult az ég, és többfelé esik az eső, záporeső, néhol zivatar is kialakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szárazföldünk északi, nyugati, valamint középső tájain általában 9 és 18 fok között alakul, a legmelegebb a keleti területeken van, ahol a délutáni órákra többnyire 20 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap estig a Kárpát-medencében lényeges időjárás-változás nem várható, folytatódik a hűvös, főként keleten csapadékos idő. Szombaton és vasárnap is a Dunántúlon szakadozott lesz a felhőzet, vasárnap hosszabb időre kisüt a nap. Eleinte a délnyugati, nyugati határvidéken egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat, éjszaka és vasárnap csapadék nem valószínű. A Dunától keletre többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, szombaton a Tiszántúlon, vasárnap legfeljebb a délkeleti határnál alakulhat ki zivatar. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 14 és 20 fok között alakul.