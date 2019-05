Leszámolnak a pénzmosó bankokkal

Már 395 bankot zártak be Oroszországban 2013 óta.

Oroszországban a pénzmosás elleni küzdelem jegyében áprilisban megvonták az „Ivanovo” bank működési engedélyét, miután a sorozatos figyelmeztetések és korlátozások hatástalanok maradtak. Ez a 395. orosz bank, amelyet bezártak 2013 óta. Nem egészen hat év alatt felére csökkent a bankok száma. A Novaja Gazeta kommentátora herkulesi teljesítménynek nevezi, hogy sikerült bezárni a piszkos pénzek mosodáit. Különösen sikeresnek minősíti a 2016-os esztendőt, amikor 93 bank engedélyét vonták vissza. A betétek biztosítására létrejött ügynökség több mint hatszáz bűncselekményről tett jelentést a hatóságoknak, ezek alapján 486 büntető ügyet indítottak. Csakhogy az állam nem jutott hozzá az ellopott pénzekhez, mivel azokat kimenekítették az országból, természetesen újra átmosott formában. A bűntettek elkövetői is külföldre menekültek. Az ellenük való fellépést eleve megnehezíti, hogy a bűnözők magukat politikai üldözöttnek állítják be, és gyakran politikai menedékjogban részesülnek. A Nemzetközi Ipari Bank egykori tulajdonosa vagy a moszkvai terület volt pénzügyminisztere elleni orosz fellépés ugyanakkor azt példázza, hogy még ha sikeres is, nagyon sok pénzt és időt emészt fel a bírósági eljárás végigvitele. Az elmúlt évtized leforgása alatt az okozott kárnak még az egy százalékát sem sikerült behajtania a biztosítási ügynökségnek. A ritkaságszámba menő hírek egyike, hogy a lengyel-fehérorosz határon sikerült elfogni Andrej Lazarjov bankárt, akit hat évi, büntetőtelepen letöltendő szabadságvesztésre ítéltek több mint egymilliárd rubel elsikkasztásáért. A Novaja Gazeta kommentátora úgy véli, volna kitől tanulni. A globális válság után az amerikai és az európai hatóságok a nagy nemzetközi bankoktól bírság vagy kompenzáció formájában több mint 320 milliárd dollárt vontak el arra hivatkozva, hogy csalást vagy adóelkerülést követtek el. Ennek az összegnek az 56 százalékát a költségvetés, 38 százalékát a bankok ügyfelei kapták meg. Kína sem kíméli csalókat. Az orosz média szerint a bankok bezárásával csak annyit érnek el, hogy a miliárdok külföldi offshore cégekhez, vagy pedig - átmosott formában - legálisan működő bankokhoz kerülnek. Ideje lenne annak is, hogy "a pénzmosás nagy vesztesei", Kínától Oroszországon, Brazilián, Indián, Nigérián, Mexikón át Egyiptomig összefogjanak, és nemzetközi bíróságot állítsanak fel - írja az orosz sajtó. Ettől még messze vagyunk, így maradnak a kis lépések. A TASZSZ állami hírügynökség beszámolója szerint az „Ivanovo” bank után április derekán megvonták az engedélyt a betétbiztosítási rendszerhez tartozó „Trojka-D Bank Moscow”-tól is, amely törvényt sértett, mivel nem szolgált hiteles információkkal a kötelező ellenőrzés alá tartozó műveletekről, rendszeresen tévesen becsülte meg a kötelező tartalékok összegét, elrejtette valós pénzügyi helyzetének állapotát, megsértette a betétesek érdekeit. Az áprilisi történésekhez tartozik az is, hogy hét és félmilliárd rubeles sikkasztás gyanúja miatt letartóztatták az engedélyétől már korábban megfosztott és csődeljárás alá vont „Jugra Bank” fő részvényesét, Alekszej Hotyint.