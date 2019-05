Öngyilkosságba hajszolt rendőrök

Franciaországban a belbiztonsági erők tagjai közül sokan vetnek véget önkezükkel életüknek. A pontos okokat a szakemberek sem ismerik.

Franciaországban manapság nem jó rendőrnek lenni. A sárgamellényesek november óta minden szombaton kemény munkát adnak az egyes alakulatoknak. Ráadásul a mozgalom szélsőséges tagjai mintha csak azért mennének tüntetni, hogy balhét okozzanak, törjenek, zúzzanak. Párizs több részén, így a Champs Élysée-n betiltották a tüntetéseket. A megmozdulások mélypontja az volt, amikor nemrégiben a rendőrséggel szemben álló tömeg azt kezdte el skandálni: „Legyetek öngyilkosok”. Egy nem új keletű, de a szőnyeg alá söpört problémával bosszantották a belbiztonsági erőket. mind több rendőr vet véget önkezével életének, vélhetőleg talán a rengeteg munka okozta stressz miatt. Eric Morvan, a francia rendőrség igazgatója levélben fordult a mintegy 150 ezer munkatársához, és azt írta: semmi kivetnivaló sincs abban, ha elismerik, rosszul érzik magukat rendőrként. „Ez nem az emberi gyengeség jele” – hangoztatta Morvan.

Idén különösen riasztó a helyzet. Az év eleje óta már 29 rendőr vetett véget önkezével életének, az előző évben összesen 35-en lettek öngyilkosok.

A párizsi belügyminisztérium ezért prevenciós központot hozott létre. Júniustól kezdve a nehéz helyzetbe került munkatársak bármikor tárcsázhatnak egy számot. A vonal túlsó végén pszichológus áll a rendelkezésükre, aki lelki segélyt nyújt. Christophe Castaner belügyminiszter szerint a jövőben igyekeznek másképpen viszonyulni a rendőrség soraiban tapasztalható öngyilkosság kérdéséhez, bátran beszélnek majd a kérdésről, hogy a rendőrök is könnyebben nyíljanak meg. Sokan azt kérdezik, miért nem foglalkoztak már hamarabb a témával. A rendőrszakszervezet évekkel korábban felhívta a figyelmet a drámai jelenségre. Statisztikák szerint ugyanis az eltelt két évtized folyamán esztendőnként 30 és 60 közötti rendőrségi alkalmazott vetett véget önkezével életének. A csendőrségnél ezzel szemben általában jóval alacsonyabb az öngyilkosok száma. A párizsi belügy már egy évvel ezelőtt tett bizonyos óvintézkedéseket, hogy segítséget nyújtsanak a bajba jutott munkatársaknak – emlékeztetett a Neue Zürcher Zeitung. Ám az akkori intézkedéseket mind a rendőrségi szakszervezet, mind egyéb érdekcsoportok kevesellték. Arra mutattak rá, hogy a kormányzat csak tüneti kezelést hajt végre, és nem a valós okokkal foglalkozik. Gyakran ugyanis az egyes esetek vizsgálatánál az illetékesek arra a következtetésre jutnak, hogy személyes okok vezettek az öngyilkossághoz, és nem a rendőri munka vezetett a tragédiához. A szakszervezetek szerint ez álságos, és mielőbb változtatni kellene a munkakörülményeken. A francia médiában az elmúlt hónapokban több névtelen beszámolót is lehetett olvasni arról, milyen siralmas körülmények között kell dolgozniuk a rendőrség alkalmazottainak. Egy sor rendőr azt tette szóvá, hogy a sárgamellényesek megmozdulásai óta rendkívüli pszichés nyomás nehezedik rájuk. Jelentősen emelkedett a szolgálati órák száma, szüntelenül bevetésen kell lenniük, számolatlanul kell teljesíteniük a túlórákat, miközben a felszerelésük minősége kívánnivalót hagy maga után. Már az állandó terrorfenyegetés árnyékában is folyamatos volt a pszichikai nyomás, de tavaly november óta összehasonlíthatatlanul rosszabbá vált a helyzet. Jól mutatja a komoly kihívást, hogy a legnagyobb tüntetések idején összesen 89 ezer rendőrt mozgósítottak. A folyamatos megterhelés hatására a kormányzat december végén bejelentette, kifizetik a túlórát. Kérdés viszont, hogy valóban csak a több megterhelés miatt növekedett-e az öngyilkosságok száma. Sébastian Roché kriminológus a Le Monde hasábjain óva intett a hamis következtetések levonásától. Szerinte csak a túlórák megnövekedése még nem magyarázza a tragikus jelenséget. Meglátása szerint az okok között szerepelhet a rendőrség és a lakosság nem éppen felhőtlen viszonya. A rendőrség megítélése az utóbbi hónapokban némiképp romlott, mivel tagjai több ízben gumilövedékeket használtak a sárgamellényesekkel szemben. E bevetések során sokan megsérültek. Ettől függetlenül manapság Franciaországban a rendőrség még mindig a leghitelesebb intézmények közé tartozik. Egy felmérés szerint ugyanis a megkérdezettek háromnegyede alakított ki kedvező véleményt róla. Egyelőre azonban a szakértők sötétben tapogatóznak a valós okokat illetően. 2014-ben és 2017-ben például 55, illetve 51 öngyilkosságot jegyeztek fel a rendőrségnél. Catherine Pinson, a rendőrség pszichológiai szolgálatának vezetője 2018-as parlamenti meghallgatásán arról számolt be, hogy ez legalább 10-15 okra vezethető vissza. A rendőröknél nagy rizikófaktort jelent, hogy fegyverrel rendelkeznek, gyakran találkoznak a halállal, folyamatos készenlétben kell lenniük. Ám még ezek egyvelege sem magyarázza a jelenséget. Szakértők rámutatnak, azért sem lehet tudni a valós okokat, mert komolyan vehető vizsgálat még nem folyt arról, miért is ennyire magas az öngyilkosságok száma. Mindenesetre sokat elmond az is, hogy a rendőrök kilencven százaléka azt mondja gyermekének: bármilyen hivatást választhat, csak rendőrnek ne menjen.