Emberek, Európa, zöldségárak, Orbán neofasiszta haverja - Tóth Bertalan és Karácsony Gergely a Városligetben

Európa vagy szociális lesz, vagy nem lesz - deklarálta az MSZP és a Párbeszéd a Városligetben, erősen bízva benne, hogy jövőre a szabad Budapesten ünnepelnek.

Volt egy álmunk. Arról, hogy nyugat európai életszínvonalon élhetünk, arról, hogy nyugat európai bér jár a munkáért; arról, hogy a politikusokat felelősségre lehet vonni; arról, hogy a jog megvédi az embereket; arról, hogy az uniós támogatások a jobb élet megteremtését szolgálják – vette számba a rendszerváltás és az uniós csatlakozás reményeit Tóth Bertalan az MSZP és a Párbeszéd május elsejei majálisán a Városligetben. Csakhogy a szocialisták elnöke szerint a kormánynak esze ágában sincs a közös álmot szolgálni, az uniós pénzeket saját céljaira fordítja – miközben az emberek sorsa nem érdekli: sőt: kifejezetten a magyar munkavállalók ellensége. Elvette a cafeteriát, emlékeztetett mindenkit Tóth Bertalan, így a munkaadók már nem tudják segíteni az étkezést, az utazást, a gyerekek beiskolázását. Aztán a kabinet felszámolta a lakástakarék-pénztárakat, így ellehetetlenítette, hogy a keveset kereső, vagy épp idős emberek új otthont vásároljanak, vagy a meglévőt felújítsák. Mindezt úgy, magyarázta az MSZP elnöke, hogy a magyar munkavállalók kétharmada kevesebbet visz haza az átlagbérnél, illetve sok százezer család úgynevezett dolgozói szegénységben él, mert hiába dolgozik mindenki, hó végén így sem tudja kifizetni a számlákat. És végül, figyelmeztetett Tóth Bertalan, a kormány rákényszerítette az országra a rabszolgatörvényt, azt üzenve: „ha többet akarsz keresni, dolgozz többet”. Hát nem, mondta a politikus – az MSZP azért küzd, hogy a nyolcórás munka mindenkinek biztosítsa megélhetését, és ne kelljen tizenkét-tizenhat órát robotolni. Épp ezért nagyon fontos a munka ünnepén az EP-választásról beszélni, Ugyanis Tóth Bertalan szerint lehetővé teszi, hogy az MSZP és a Párbeszéd az európai politikai színtéren harcoljon meg a magyar munkavállalók jogaiért. A szociális Európa programja keretében a két párt arra törekszik, hogy legyen európai minimális bér, és persze nyugdíj is – hiszen ma egymillió idős ember él szegénységben. Továbbá az MSZP ás a Párbeszéd egységes európai családi pótlékért is küzd, ugyanis hisz, hogy gyermekek között nem lehet különbséget tenni – nem lehet kirekeszteni a segítségből azokat, akik szegény családban nőnek fel, azokat, akiket egyetlen szülő kényszerül nevelni, és azokat sem, akikről nem nem házaspárok, hanem élettársak gondoskodnak. Most jövők Salgótarjánból, mesélte Tóth Bertalan, egy baloldali vezetésű városból, ahol az ellenzéki pártok együtt ünnepelik a civilekkel és az emberekkel május elsejét – azért, mert mindannyian egy szabad közösség tagjai. A cél az, hogy jövőre a szabadság minél több városában (értsd: nyert önkormányzati választások után) lehessen ünnepelni május elsejét – például legyen így Budapesten is. A hely ahol vagyunk nagyon szimbolikus hely: a Városliget a világ első közpénzből épített közparkja, ami jelzi: kétszáz éve a város vezetői tudták, hogy törődniük kell polgáraik jólétével. Továbbá 1890 óta itt ünneplik a szakszervezetek május elsejét – köszönt be Karácsony Gergely. Aki szerint a múlt büszkeségét beárnyékolja a jelen sötét szimbóluma: a Városligetben kezdődött Budapest bekebelezése is. A közparkot ugyanis Zugló előző fideszes polgármester elvette a budapestiektől, csak azért, mert Orbán Viktor fejébe vette, hogy a Várba akar költözni, és kidobta onnan a tudományos, kulturális intézményeket – amelyek részben a Ligetben kapnak helyet. De a baloldal főpolgármester-jelöltje szerint a fák fölé magasodó daruk nem az építkezés, hanem rombolás jelképei. A Városligetet azért dúlják fel, hogy Orbán Viktor az egykori karmelita kolostor erkélyéről mutogathassa Budapestet külföldi vendégeinek, onnan, ahonnan már nem látszanak az emberek hétköznapi. Ezen idén két fontos választáson változtathat az ország, hangsúlyozta Karácsony. Az első arról szól, feladják-e a magyarok az Unió álmát, vagy beletörődnek abba, hogy az EU a jövőben a korrupt kormányok Európáját jelenti. Ráadásul ez a választás Európa számára is sorskérdés, az EU ugyanis válaszút előtt áll: vagy szociális lesz, vagy nem lesz. Mert a kontinenst feszítő ellentéteket csak akkor lehet kezelni, ha létrejön az emberek Európája. Ha ez elmarad, akkor akkor Orbán és a hozzá hasonló bajkeverők széttörik az emberek álmát, és szétzúzzák a közösséget – például erre törekszik a most idelátogató neofasiszta Matteo Salvini, olasz belügyminiszter is. És bizony sorsdöntő ez a választás az egész világ szempontjából is, ugyanis a klímaváltozást csaj egységesen fellépő Európa állíthatja meg, hiszen egyes nagyhatalmakat olyan idióták (lásd: utalás Donald Trumpra) vezetnek, akik szerint a klímaváltozás nincs is. És aki hajlamos osztani ezt a véleményt, érvelt Karácsony, az menjen ki a piacra, és gondolkozzon el: miért ilyen magas a zöldségek, gyümölcsök ára; hány fok van nyaranta egy lakótelepi lakásban; hány ember hal meg, mert szervezete képtelen alkalmazkodni a megváltozott időjáráshoz. Az őszi önkormányzati választás sem kevésbé fontos, emlékeztetett mindenkit Karácsony. A lehetőség, hogy visszavegyék az emberek Budapestet az Orbán-kormánytól. Ugyanis a főváros most az a hely, ahol patkányok mászkálnak az utcákon, ahol leszabadultak az ingatlanárak, ahol tömegével, ölik a fákat, ahol senkit nem érdekel, hogy az emberek nem tudják kifizetni a számláikat – és mindezt azért, mert Tarlós István elvesztette főpolgármester-jellegét és Orbán helytartójaként üzemel. Egyszóval ahogy az országban, úgy Budapesten is változás kell – ehhez létre kell hozni azt az egységet, ami garantálja, hogy egy alkalmas jelölt küzdjön meg minden budapestiért.