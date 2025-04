Kivezetnék a zsákutcából az országot

Olyan világban akarunk élni, ahol a vállalkozás szabad, a magántulajodon szent - egyebek mellett így fogalmazott Mesterházy Attila, az MSZP elnök-frakcióvezetője a majálison. A szocialisták erre a napra időzítették EP kampánynyitójukat is. A Városligetben felállított nagyszínpadon tartották meg a beszédeket, ahová a felszólalókat családtagjaik is elkísérték. Mesterházyt a színpad mellől felesége és két gyereke is meghallgatta.