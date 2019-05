Thürmer Gyula elárulta, mitől különleges a Munkáspárt

Mert ez a módja, hogy ne lehessen zsarolni a nyugdíjasokat és a közmunkásokat, és a fiatalok hazajöjjenek.

A munka, a munkások és a munkásjogok mellett Magyarország Európai Uniós tagságát is ünnepeljük május 1-jén, tizenöt éve lettünk az EU tagjai – emlékeztetett Dobrev Klára, a DK EP-listavezetője a párt majálisán mondott beszédében. Tizenöt éve tele voltunk reménnyel, hittük, hogy a csatlakozással végre hazatértünk, oda tartoztunk, ahova ezer éve akartunk: a nyugathoz. De Orbán Viktor a saját hatalmi érdekei miatt ezt a reményt és lelkesedést tönkretette, 10 évet elherdált az életünkből, deklarálta Dobrev Klára, aki úgy látja: az Unióból érkező fejlesztési pénzek lenyúlásával a magyarok helyett Orbán és strómanjainak köre gazdagodott, miközben Magyarország a legfontosabb európai döntések középpontjából a kispadra került, a fejlesztésre fordítható pénz összege csökken. De nem keseregni kell, hanem felháborodni és cselekedni – figyelmeztette a hallgatóságot Dobrev Klára. Mert nem igaz, hogy egy hatalommániás, velejéig korrupt gazember fogva tarthatja az országot. Nem igaz, hogy csak orbáni út van, hiszen mindenki elhúzott mellettünk. Gyűlölködésből, uszításból nem lehet országot felépíteni – mondta. Nem igaz, hogy ha gyűlöljük Brüsszelt, akkor jobb lesz az egészségügy, ha a nem létező migránsoktól félünk, akkor magasabb lesz a nyugdíj. Az orbáni Magyarországgal szemben az Európai Egyesült Államok mutat utat, és megvédi a polgárokat akár saját korrupt, diktátor miniszterelnökéltől is – közölte. Nem véletlenül gyűlöli és féli Orbán az Európai Egyesült Államok eszméjét. Az egységes európai minimálbérrel ugyanis nem lehetne zsarolni a közmunkásokat, hazatérnének a kivándorolt fiatalok – akik szerinte a fülkében is Orbán ellen szavaznának –, egységes minimálnyugdíj esetén nem lehetne megvásárolni a nyugdíjasok szavazatát némi Erzsébet-utalvánnyal és egy zsák krumplival – kecsegtette a jórészt nyugdíjaskorú közönséget. Orbán nem valami birodalomtól fél, amikor „Brüsszel” és az Európai Egyesült Államok ellen uszít, hanem saját birodalmát félti – vonta le a következtetést. Nincs más út, mint egy erős európai közösség egyenrangú polgárának lenni. Nekünk az európai népek nagy közös családjában a helyünk, legyünk az Európai Egyesült Államok tagjai – szólította fel voksolásra a hallgatóságot.