Bizarr találgatások terelték el a héten a figyelmet a brit politika ténylegesen fontos kihívásairól, leginkább a kritikus költségvetés rövidesen esedékes beterjesztéséről.
Angela Rayner távozása után a négy legfontosabb állami pozícióból három élén áll immár nő. A meghatározó belügyi tárca élére muszlim politikus került.
Mike Amesburyt azután függesztette fel a Munkáspárt, hogy egy biztonsági kamera felvette, amint rátámad egy járókelőre, amiért az elmondása szerint megfenyegette őt.
Elmarad a hagyományos optimista kormányzati nyitány a Munkáspárt számára, a szakszervezetekkel kötött megállapodásokat munkabeszüntetések fenyegetik.
A Ruanda-terv helyére a munkáspárti kabinet embercsempészet elleni intenzív harcot lehetővé tévő új intézkedései lépnek.
III. Károly először olvasta fel munkáspárti kormány konkrét terveinek összefoglalóját, választási ígéreteik megvalósítását.
Mozgalmasan indult a munkáspárti brit kormány első teljes hete. A 650 tagú alsóház, amelynek majdnem a fele kicserélődött, kedden tartja első ülését és szavaz a parlamenti elnök személyéről.
A brit parlamenti választás előtt alig több mint egy héttel saját pártja kényszeríti védekezésre Rishi Sunak kormányfőt, aki pedig azzal riogat: összeomlik a gazdaság, ha a voksolás nagy favoritja, a Munkáspárt kerül hatalomra.
Jobban járnának, ha nem követnék figyelemmel a felméréseket. Becslések szerint a választás után a 2019-es 364 képviselő helyett 72-en alkothatják az új frakciót.
A Rishi Sunak kormányfő politikai bakijaival indult brit választási kampány első hétvégéjén már mintegy 80 tory, összesen pedig 120 képviselő jelezte: másutt folytatja a pályafutását.
Az első számú brit választási guru mindössze egy százalék esélyt ad a Konzervatívok hatalmon maradására.
Iszlám fundamentalisták részéről annyi fizikai és szóbeli támadás ért egy észak-londoni parlamenti képviselőt, hogy a következő választáskor feladja politikai pályafutását.
A Munkáspárt liverpooli összejövetelének hangulatát nagyarányú skóciai időközi választási győzelem alapozta meg, de a legnagyobb ellenzéki pártnak immár elkerülhetetlenül programot is kellene hirdetnie.
A lengyelek vérszomjasak, orosz területekre vágynak - jelentette ki Thürmer Gyula, a párt elnöke.
A konzervatívok az előrejelzéseknek megfelelően, de még a vártnál is nagyobb arányban vesztett a helyhatósági választáson. A mostani munkáspárti fölény mégis csak kisebbségi kormányzáshoz lenne elég.
Diane Abottot, ahogy egykori főnökét és kedvesét, Jeremy Corbynt is, antiszemita nézetei sodorták a szakadék szélére.
Boris Johnsonnak jól jött az összeférhetetlenség nyomait viselő döntés, elterelve a figyelmet legújabb csínytevéséről, édesapja jelöléséről a kitüntetési listára.
A szélsőbaloldali párt azt reméli, Orbán Viktor megérti azt, amit Horthy Miklós 1941-ben nem értett meg.
A konzervatívok csaknem 11 ezer szavazattal maradtak le, és bár vereségük várható volt, ilyen nagy arányúra nem számított senki.
A Konzervatív Párt vezetéséért még Penny Mordaunt, a toryk alsóházi frakciójának vezetője is indult. Az ellenzék szerint mindez bohózat, új választásokat követel.
Kifejezetten szerencsés körülmények között került sor Sir Keir Starmer, a brit Munkáspárt elnökének programbeszédére.
Előkerült szabadságáról Sir Keir Starmer, a brit ellenzék vezére, és a rezsiköltségek és az infláció csökkentése irányuló javaslattal állt elő.
Az ügyet eddig „beergate”-ként emlegették. Egy képviselői irodában összesen 17-en vettek részt egy összejövetelen tavaly novemberben a helyi választás előtt.
A kommunista pártelnök ismét bebizonyította, hogy híveivel együtt egy alternatív dimenzióban él.
A tisztséget másfél éve betöltő Sir Keir Starmer első ízben állt személyesen a legnagyobb ellenzéki párt konferenciájának delegátusai elé, változásokat ígérve a választhatóvá válás érdekében.
A Labour centrista és balszárnya egymást hibáztatja a csúfos vereségért.
Győzelmét a párt szombaton, több hónapos választási procedúra után jelentette be.
A brit Munkáspárt olyan dokumentumokat mutatott be, melyek szerint a Konzervatívok az érinthetetlennek hitt ingyenes egészségügyet feláldoznák a brexit utáni kereskedelmi egyezményeknek.