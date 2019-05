Nem várható nagy átalakulás az FTC-nél

Lesz változás a BL selejtezőjére készülő Ferencváros keretében, magyar futballisták megszerzésére is törekszenek – mondta lapunknak Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója.

Az élvonalbeli bajnokságot három fordulóval a vége előtt, múlt szombaton megnyerő csapat egyik erősségét, a kölcsönszerződéssel játszó Ivan Petrjakot szeretné megtartani a klub, amely közös ünneplést tervez a szurkolókkal Budapesten.

Most, hogy hivatalosan is megvan az áhított harmincadik bajnoki cím, jöhet a szintlépés? Az összetételét tekintve készen áll a játékoskeret a nemzetközi kupára? Egyelőre még kicsit a harmadik csillagnak örülünk, hiszen óriási munka van az elsőségünk mögött. Külön köszönet jár Thomas Dollnak is, hiszen a szezont vele kezdtük, de az őt váltó Szerhij Rebrovnak, az egész stábnak és a játékosoknak szintén, mindenkinek, aki hozzátett a sikerhez. Rengeteget dolgoztak a kollégák az íróasztalok mögött is, róluk általában kevés szó esik, nekik is köszönettel tartozunk. Még nincs vége a bajnokságnak, az idényből van hátra három mérkőzés, jelen pillanatban ezekre koncentrálunk. Szombaton például az Újpest elleni derbivel folytatjuk, hiába vagyunk bajnokok, ez kiemelt fontosságú a klub számára. Amint befejeződik az idény, onnantól viszont a Bajnokok Ligája selejtezőjére készülünk. Biztosan lesz változás a keretben, de arra ne számítsanak, hogy teljesen felforgatjuk a csapatot. Úgy gondolom, hogy jelenleg egy elég jó keret állt rendelkezésünkre.

Említette, hogy nagy átalakulás nem várható, viszont érdekelne – magyar vagy külföldi futballistákban gondolkodnak? Mi posztokban gondolkodunk, de annak még nincs itt az ideje, hogy az ezzel kapcsolatos részletekről beszéljünk. Én mindig azt mondom, hogy ha van olyan kvalitású magyar játékos, aki elérhető a számunkra, preferáljuk a megszerzését, ám ha a kinézett posztokra nem találunk megfelelő hazai futballistát, akkor idegenlégióst fogunk igazolni.

A télen hét futballistát szerződtettek, közülük azóta többen stabil csapattagok lettek. Kijelenthető, hogy beváltották a hozzájuk fűzött reményeket? Szerintem igen. Tudjuk, hogy nem lehet 100 százalékosan igazolni, ritka, hogy mindenki maximálisan beváltja a hozzáfűzött reményeket, de a mostani igazolásaink szerintem bizonyítottak, a bajnoki cím pedig azt mutatja, hogy jól választottunk.

A tavaly nyáron egy évre kölcsönbe érkező Ivan Petrjak játékára nagy szüksége lehet a csapatnak a folytatásban is. Meg tudja tartani a Ferencváros? Nem titok, hogy jelenleg is zajlanak a tárgyalások a Sahtar Donyeck (az ukrán szélső klubja – a szerk.) és a Ferencváros között Ivan további jövőjével kapcsolatban. Mi nagyon szeretnénk, ha nálunk maradna, ezért mindent meg is fogunk tenni.

A Ferencváros gólkirályainak emléket állító időszakos kiállításon beszélgettünk, ahol a klub máig utolsó gólkirálya, a ma is aktív Böde Dániel nem volt jelen. Az a hír járja, hogy a szerződése lejártával a nyáron eligazol.

Dani jelenleg ugyanúgy részt vesz az edzéseken, mint a csapat többi játékosa, élő szerződéssel rendelkezik, e témáról viszont egyelőre nem szeretnék beszélni. Menjen le az utolsó három bajnoki mérkőzésünk, majd utána meglátjuk, hogy kinek mit tartogat a jövő.

Korábban elmondta, hogy a kupa- és éremátadással egybekötött „nagy” ünneplés a csapat utolsó mérkőzése után lesz, az idényzárón május 19-én, vasárnap a Puskás Akadémia vendégeként szerepelnek. Elképzelhető, hogy Felcsúton lesz az ünnepség? Valóban az utolsó bajnoki forduló, tehát a Puskás elleni mérkőzésünk után lesz egy nagy közös ünneplés a szurkolóinkkal, a további részleteket hamarosan nyilvánosságra hozzuk. Annyit elöljáróban elárulhatok: nem a Pancho Arénában, hanem Budapesten fogunk ünnepelni.