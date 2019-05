Fucsovics Márton a negyeddöntőbe jutott Münchenben

Szombathelynek kellett lépnie, hogy életben maradjon a Haladás.

szükséges dokumentumok pótlási határideje előtt kell erről a summáról, és a focicsapat jövőjéről dönteni. A Szombathelyi haladás NB1-es foci csapatát működtető kft. többségi tulajdonosa, a Halmill Kft. azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz a közgyűlésen, hogy az előirányzott támogatás mellett plusz 150 milliót adjon a város, ennyi kell a csapat az életben maradáshoz - írja az ugytudjuk.hu . (Ezzel az összeggel együtt Szombathely éves szinten 275 millió forintot költene focira.) A kisebbségi tulajdonos a szombathelyi önkormányzat, a jogok gyakorlója pedig a kormánypárti polgármester Puskás Tivadar. Nemény András az Éljen Szombathely frakcióvezetője azt mondta: elfogadhatatlan, hogy valaki több száz millió forintot kér az önkormányzattól, ráadásul úgy, hogy két nappal a licencehez (ami ahhoz szükséges, hogy a Haladás az NB1-ben játszhasson)

Illés Béla a többségi tulajdonos Halmill Kft. képviseletében többek között azt mondta: az utóbbi 12 évben stabil hátterű csapatot hoztak létre, a többségi tulajdonos 2015-ben 1,1 milliárd forintot tettek bele a klubba. A közgyűlésen Illés némiképp kiakadt, mondván: kapott ő már hideget-meleget azóta, hogy a Haladás többségi tulajdonosa lett - ezért ha valakit érdekel, akkor 1 forintért átadja a többségi tulajdont. A város minden esetre kinyitotta a pénztárcát és adott pénzt, ezt azonban szigorú feltételekhez szabta. Teljes átvilágítás lesz a klubnál, hogy meg tudják nevezni, az összes felelőst, akik a kialakult helyzetért tettek. A tulajdonosoknak készfizető kezességet kell vállalniuk, ami azt jelenti, hogy ha nem kapják meg a licencet, akkor azonnal vissza kell fizetniük a kapott pénzt. A most adott pénzt előrehozott támogatásként számolják el. Vagyis 3 évig nem kap több önkormányzati támogatást a klub. Volt még egy nagyon érdekes hozadéka a tegnapi közgyűlésnek, ahol a Haladás Sportkomplexum üzleti tervét is meghallgatták. A tervet egyébként nem fogadta el a közgyűlés, de az kiderült, hogy nincs a jövő szezonra bérleti szerződése a Haladás focicsapatnak a sportlétesítménnyel. Ez pedig elengedhetetlen feltétele licencenek. Hiszen meg kell nevezni a pályát, ahol a csapat játszani fog. A szerződés azért macerás, mert a csapat és a létesítmény között elszámolási vita van. Amíg azt nem rendezték, nem tudnak szerződni a következő szezonra. És itt van a kutya elásva: a Haladás elsősorban az államtól kapott futballstadion miatt van bajban. A kormány december 23-i ülésén a Haladás VSE részére sportszakmai többletfeladatainak támogatására 180 millió forintot biztosított. Az idén közel 350 milliót adott a város a két egyesületnek, de ez is kevés, a tapasztalatokon alapuló számítások szerint évente mintegy 500 millióba kerül a sportkomplexum működtetése.