Elkezdődött a csomagolásmentes vásárlás hónapja

Egy tudományos tengeralattjáróról elmondott, drámai hangvételű beszédben szólított fel a vizek hatékonyabb védelmére a Seychelle-szigetek elnöke, Danny Faure.

A világon először, még április közepén, közvetítettek államfői beszédet tengeralattjáróról - írta az Érdekes Világ . A Seychelle-szigetek elnöke, Danny Faure arra hívta fel az emberiség figyelmét a víz alól, hogy a Föld felszínének kétharmadát borító óceánok világa továbbra is ismeretlen a kutatók előtt, úgy fogalmazott, még a Marsról is jobb térképeink vannak, mint az óceán fenekéről. Sokan alá is becsülik ezeknek a vizeknek a szerepét, pedig a belélegzett oxigén felét termelik, ezért nem várhatunk a megmentésükkel.