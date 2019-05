Tölts fel öngyilkosságot – bizarr NAV-os levéllel próbálkoznak az adathalászok

Egy külföldi banda is rárepült a magyar adóbevallási határidőkre, hamis levelekben kérnek személyes adatokat az adóhivatal nevében.

„Tölts fel öngyilkosságot!” - ez a mondat is szerepel egy teljesen új formátumú, vélhetően a napokban szétküldött adathalász levélből megnyíló hamis, „2018 évre szóló adóbevallás elkészítése” című adathalász oldalon, amellyel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében próbálkoznak személyes adatok megszerzésével kiberbűnözők. Maga az adathalász oldal egy feltört, francia nyelvű szépségápolási weblapra került fel és abban a tekintetben jelent újdonságot a korábbiakhoz képest, hogy a szinte már hagyományos bankkártya adatokon túl egyéb személyes adatokat, például lakcímet is bekérnek. Sőt - és ez teszi különösen veszélyessé – fel kell tölteni a személyazonosító okmányunk, valamint a lakcímkártyánk, és valamilyen közüzemi számlánk képét és a bankkártya egyenlegünket is. Valószínűleg nem magyar elkövetőkről van szó, hiszen a szövegben többek között olyan hanyag megfogalmazások olvashatók, mint: „Tölts fel öngyilkosságot az azonosító dokumentumának megtartása közben”.

„A csalók tisztában vannak a határidőkkel, hogy Magyarországon az emberek jellemzően az utolsó pillanatban adják fel postára az adóbevallásukat. Ezt a helyzetet próbálja meg kihasználni egy, az eddigiektől eltérő adathalász kampány. Maga az adathalász levél bár magyar nyelven íródott, eléggé zavaros és magyartalan mondatokat tartalmaz. Az is gyanús kell, hogy legyen, hogy a NAV nem a hirlevel.hu webcímről levelezik az adózókkal. Különösen gyanús a levélben az elköszönés, amely a nagyon pongyola „Kösz, ne válaszoljon hírlevelünkre” mondattal végződik” – hívta fel a figyelmet az ügy kapcsán Solymos Ákos, a QUADRON Kibervédelmi Kft. szakértője.

Magyarországon egyre gyakoribbak válnak a viszonylag jó minőségű, nem bankok nevében történő adathalász kísérletek. Tavaly követtek el ilyen bűncselekményt a Magyar Posta, az E.ON, valamint több telekommunikációs szolgáltató, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében is, a mostani viszont egy teljesen új formátumú próbálkozás. „A feltöltött okmányokról készült fotókkal és a többi személyes adattal együtt már számos csalást el lehet követni, meg lehet próbálkozni hitelfelvétellel, nagy értékű elektronikai eszközök vásárlásával és természetesen a megadott bankkártya adatokkal internetes vásárlásokkal és online fizetéssel is. Ezért is hívjuk fel az internetezők figyelmét, hogy legyenek nagyon körültekintők személyes adataik kapcsán, és ne dőljenek be az adathalász próbálkozásoknak!” – hangsúlyozta Solymos.