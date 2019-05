Erdő Péter: ma is nagy szükség van szeretetre

Fontos körültekinteni a világban, és fölfedezni azt, hogy alapvetően testvérek vagyunk – hangsúlyozta Erdő Péter bíboros.

A szeretet összeköt, a szeretet éltet – énekelte a déli harangszó után ötszáz katolikus diák a Szent István-bazilika lépcsőjén. A turisták körében nagy tetszést arató szerdai rendezvény arra hívta fel a figyelmet, hogy ötszáz nap múlva, 2020. szeptember 13-án kezdődik Budapesten a katolikus világ kiemelkedő eseménye, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. „Minden forrásom belőled fakad” – idézte Erdő Péter bíboros a bazilikánál tartott tájékoztatóján a világtalálkozó mottóját, a 87. zsoltár utolsó sorát. Előtte – folytatta a bíboros – Jeruzsálem városáról van szó, arról, hogy minden nép ott született, és egyszer majd együtt fogják az örömteli táncot járni a beteljesedésnek a korában. „Mi ezt a beteljesedést várjuk, és ezt szeretnénk már most, itt a földi életünkben előmozdítani: a szeretetet az emberek, a szeretetet a népek között” – jelentette ki Erdő Péter. Hiszen „Krisztus a szeretetet jelenítette meg az emberek között, erre ma is nagyon nagy szükség van”.

Az eucharisztikus kongresszus vallási összejövetel lesz, de sok olyan kulturális és egyéb rendezvénynek is otthont ad, amelyre mindenkit szeretettel várnak. A bíboros hozzátette: fontos, hogy találkozzunk egymással. Szavai szerint „föl kell emelni időközönként a fejünket egyénként is, de közösségként is, körültekinteni magunk körül a világban, és fölfedezni azt, hogy alapvetően testvérek vagyunk”. Elképzelhető-e, hogy Ferenc pápa jelen lesz az eseményen? Lapunk kérdésére Erdő Péter elmondta, hogy a „Szentatyát meghívtuk, hisz minden ilyen nemzetközi kongresszusra meghívják a pápát”. Hivatalos válasz egyelőre nem érkezett. Az utóbbi néhány évtizedeben legátust küldött a pápa maga helyett – jegyezte meg. Így volt ez legutóbb, a Fülöp-szigeteken is (ahol 2016 elején rendezték meg a eucharisztikus világtalálkozót), a pápa pedig videóüzenetben fordult a záró szentmise résztvevőihez. Ma már ez a fajta a fizikai távolság is áthidalható – állapította meg Erdő Péter. Hány embert várunk? Minél többet természetesen – mondta a bíboros másik kérdésünkre. A Fülöp-szigeteken az volt a nagy kihívás, hogy más országokból interkontinentális repülőjáratokon kellett odautazni. Magyarország azonban kontinentális ország. Várják azokat is, akiknek „csak egy buszjegyre telik”, vagy akár kerékpárral akarnak a szomszédos országokból átjönni. A szállások kialakításakor erre is tekintettel lesznek a szervezők. A délelőtti állandó programoknál 10-15 ezer ember befogadására alkalmas kell legyen a helyszín. A nagy szentmiséknél és a körmenetnél ennél jóval több résztvevőre számítanak – derült ki Erdő Péter válaszából. A helyszínen kiosztott sajtóanyag szerint a rendezvény fontosságát jelzi, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Tanácsának tagjai és nemzetközi küldöttei jövő héten Magyarországra látogatnak, hogy megtekintsék a 2020-as találkozó főbb helyszíneit (Hungexpo, Hősök tere, Szent István-bazilika, Kossuth tér, Esztergom). A látogatás során köszöntőt mond Áder János köztársasági elnök, a Parlamentben pedig Kövér László házelnök fogadja a küldötteket.