Életfogytiglant kapott a csengelei gyilkosság elkövetője

Garázdaság és rongálás miatt állítanák bíróság elé a decemberi tüntetés résztvevőit.

Összesen nem éri el a 100 ezer forintot az a kár, amit a vád szerint tavaly december 13-án két, fővárosi tüntető okozott a Kossuth téren és környékén. A 37 éves nő bűne, hogy filctollal valamit ráfirkált Parlament előtti zászlótartó rúdra, és össze is festékezte a felületet.



A férfi már komolyabb kihágást követett el: a vád szerint részegen felrúgta és megrongálva a Szabadság tér és az Október 6. utca sarkán található virágládákat – , majd letépte a Szabadság téren lévő karácsonyfa égősorát. A nőt most rongálással, a „többszörös visszaesőnek” minősülő férfit pedig garázdaság vétségével vádolja az ügyeket külön kezelő V. és XIII. Kerületi Ügyészség.

Az ügyben a Pesti Kerületi Központi Bíróság hozhat ítéletet, a vádhatóságok pedig már most indítványozzák, hogy a bíróság a nővel szemben a tárgyalást mellőzve hozzon ítéletet. A büntetőjog szerint ez ellen – ha akar –azonban felléphet a vádlott, és kérvényezheti a tárgyalást is.

A hatóságok sorra veszik elő a decemberi kormányellenes tüntetéseken résztvevő ellenzéki politikusokat is: április elején a Momentum elnökét, Fekete-Győr Andrást, április 29-én pedig Szarvas Koppány Bendegúz momentumos politikust is hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsították meg. A nyomozó ügyészségek szerint mindketten füstbombákat (valójában, a boltokban is használható füstgyertyát) hajigáltak a rendőrsorfal felé, Szarvas pedig paprikasprét is bevetett, illetve egy szikrázó tárgyat dobott a rendőrök irányába. Szarvas Koppány Bendegúz a gyanúsítás ellen panasszal élt, vallomást nem tett.