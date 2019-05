Venezuela a szakadék szélén

Nem akarok konfrontációt – mondta a venezuelai parlament elnöke, aki januárban ideiglenes elnökké kiáltotta ki magát, a héten pedig újabb kísérletet tett az államfő eltávolítására. Juan Guaidó úgy értette, nem kívánja, hogy családok, vagy baráti társaságok tagjai álljanak szembe egymással az utcákon. Ám könnyen lehetséges, hogy a hónapok óta húzódó konfliktus immár nemzetközi válságba torkollik. Az amerikai külügyminiszter ugyanis megpendítette, hogy nincs kizárva, országa katonákat küld a latin-amerikai országba, természetesen a mielőbbi rendezés érdekében.

A hivatalban lévő államfő, Nicolas Maduro mindenesetre már azzal vádolta Washingtont, hogy részese volt Guaidó eheti államcsíny-kísérletének. Az őt támogató Oroszország – ennek alapján, de ettől függetlenül is – óvta az amerikaiakat, hogy beavatkozzanak a konfliktusba. Szergej Lavrov külügyminiszter ezt nyomatékosította is, amikor telefonon beszélt amerikai kollégájával, Mike Pompeoval. Eközben viszont ismét – és nem először – kifulladni látszik Guaidó próbálkozása a hatalom átvételére. Bár szerdán sok embert sikerült az utcára vinnie, de a tüntetések gyorsan véget is értek. Feltehetően ebben közrejátszott az is, hogy a rendfenntartó erők közbeavatkoztak, az összecsapásokban pedig egy ember meghalt, több mint százan megsebesültek. A konfrontációt tehát nem lehetett elkerülni, ám az utca népének többsége azt is világossá tette, hogy nem hajlandó véráldozatra az ideiglenes elnök kedvéért.

A helyzet kulcsa a jelek szerint változatlanul a hadsereg kezében van és a katonai vezetőket – legalábbis egyelőre – nem sikerült szembeállítani az elnökkel. Maduro május 1-jei beszédében közölte is, hogy a katonák elutasították a puccskísérletet. Ismét azzal vádolta ellenzékét, hogy polgárháborút akar kirobbantani, és ígéretet tett arra, hogy börtönbe vetik és bíróság elé állítják a John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó által koordinált államcsíny felelőseit. Így végképp patthelyzet alakult ki. Ettől azonban a gazdasági gondok nem oldódnak meg, sem az éhínség, sem az energiaválság. Az újabb konfrontáció tehát elkerülhetetlennek látszik Venezuelában.