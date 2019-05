Hiába riogatott Lázár, 19 éve nem volt olyan kevés bűncselekmény Bécsben, mint tavaly

11 százalékot csökkent a bűnözés szintje az osztrák fővárosban 2018-ban.

Az elmúlt 19 év során tavaly volt a legalacsonyabb a bűnözés szintje Bécsben - derült ki az APA osztrák hírügynökség által csütörtökön közzétett összesítésből. A tavalyi év eredményei az intézkedések „egy egészséges keverékének” köszönhetőek – mondta Josef Kerbl, a bécsi bűnügyi hivatal vezetője a hírügynökségnek. Kerbl hozzátette: amellett, hogy intenzívebbé tették a járőrözést, a megelőző intézkedéseket is fokozták az osztrák fővárosban. A 2017-es adatokhoz képest 2018-ban némi csökkenés volt tapasztalható a bejelentett esetek számában. Ez a szám 190 ezerről 169 erre esett vissza, ami



11 százalékos csökkenést jelent. Bécsben tavaly volt a legalacsonyabb a bűnözés szintje az elmúlt 19 év során.

Javult továbbá az esetek felderítésének aránya, a 2017-es 42,4 százalékos értékről 43,6 százalékra emelkedett, ez a legjobb érték 2000 óta. Növekedett azonban a bűncselekménnyel gyanúsított személyek száma, közel 80 ezerről (2017) 82 ezerre nőtt a 2018-as évben. A bűncselekménnyel gyanúsított személyek 51 százalékát külföldi állampolgárok tették ki tavaly, ez csekély csökkenést jelent a 2017-es 51,7 százalékos értékhez. Az összesítés kitér arra is, hogy

2017-hez képest a tavalyi évben csökkenés volt tapasztalható egyebek mellett a vagyon elleni bűncselekmények - például a tolvajlás és a betörés - számában.

A bécsi bűnügyi hivatal vezetője szerint a visszaesés részben a megelőző intézkedéseknek tudható be. Ezzel szemben emelkedett 2017-hez képest a gazdasági bűncselekmények száma, ideértve például a csalással kapcsolatos eseteket és internetes csalást is. Ez azért is érdekes, mert Lázár János tavaly éppen az osztrák fővárosból riogatta Facebook-követőit egy drámaira vágott videóban, hogy a bevándorlók átvették Bécs irányítását és hogy az emberek már félve élnek ebben a városban.