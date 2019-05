Elolvadhat a világörökségi gleccserek fele a klímaváltozás miatt

A veszélyes vezetékszakaszok madárbaráttá alakítását kérvényezte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülethez (MME), mert egy év alatt 788 elhullott állatról 667 bejelentés érkezett a szervezethez.

Tavaly nyári felhívásában arra kérte a lakosságot az MME, hogy jelentsék be azokat a tudomásukra jutott áramütéses eseteket, amelyekben madarak pusztultak el. A felhívásra 667 bejelentés érkezett 788 elhullott állatról, amely alapján az MME bejelentést tett a területileg illetékes természetvédelmi hatóságoknál és üzemeltető áramszolgáltatóknál, az 591 jelentős madárpusztulást vagy fokozottan védett faj elhullását okozó vezetékszakasz madárbaráttá alakítására - olvasható az MME közleményében.

A 88 lakossági és 579 nemzeti parki és civil szakembertől származó bejelentés 46 beazonosított madár- és két emlősfaj, valamint további öt nem meghatározható madár adatát tartalmazta, amelyek közül 777 állat áramütés, 11 pedig vezetéknek ütközés következtében pusztult el. Ezek közül 15 fokozottan védett kategóriába tartozik, ilyenek a fehér gólyák, a szalakóták, a parlagi sasok, a kerecsensólymok, a rétisasok és uhuk, a fekete gólyák, a gyöngybaglyok és kék vércsék, a fakó keselyűk, valamint egy nagy goda, szirti sas, túzok és vörös gém. Az esetek mintegy 60 százalékát három faj, a fehér gólya, az egerészölyv és a vörös vércse adja,

ez pedig már felveti az állományszintű pusztítás mértékét.

A balesetet szenvedett madarak között finn gyűrűs szirti sas, bolgár gyűrűs fakó keselyű, osztrák jeladós rétisas, német, horvát és osztrák gyűrűs fehér gólyák is voltak,

ez Magyarország nemzetközi felelősségét is jelzi.

Az áramszolgáltatók az MME által a hatósági bejelentés megtétele előtt hozzájuk eljuttatott információkra konstruktívan reagáltak: az E-ON Hungária Zrt. bejelentette, hogy saját vállalásként a szolgáltatási területére eső, jelentős madárpusztulást vagy fokozottan védett faj elhullását okozó 71 érintett helyszínen teljes körűen elvégzi a szükséges beavatkozásokat az elérhető legjobb technika elve alapján, és felajánlotta, hogy a jövőben is együttműködik az MME-vel.

Az ELMŰ és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. is bejelentést tett, hogy vállalja, hogy az eddigiekhez hasonlóan a jövőben is részt vesz a nemzeti parkokkal közösen szervezett madárvédelmi projektekben, és az MME által most bejelentett 145 legveszélyesebbnek bizonyuló hálózati szakasz esetében 2023-ig elvégzi a szükséges beavatkozásokat.

Az NKM Áramhálózati Kft. a megismert madárpusztulási adatok alapján a 375 bejelentett helyszínen vállalja, hogy a 2019-2023 időszakban felméri a megvalósítandó feladatot, egyes vezetékszakaszokat függőszigetelős hálózattá épít át, vagy ahol ez lehetséges, földkábelre cseréli a vezetéket, továbbá egyedileg keresi a megoldást az áramütés veszélyforrásának megszüntetésére.

Az elektromos szabadvezetékeknek történő ütközés, illetve a villanyoszlopok fejszerkezetének hagyományos, a madárvédelem szempontjából kockázatot jelentő kialakítása miatti áramütés régóta ismert, és világviszonylatban is az egyik legjelentősebb veszélyeztető tényező a madárfajok védelmében. Magyarországon a veréb méretű madaraktól a gólyákig és a túzokig fenyegető kis- és középfeszültségű, valamint a vasúti elektromos szabadvezeték-hálózat közel százezer km hosszúságú és több mint egymillió oszlopot számlál. Az áramütött madarak valós számát a rendkívüli hosszúságú hálózat rendszeres ellenőrizhetetlensége mellett azért is nehéz pontosan megbecsülni, mert a balesetet szenvedett állatok maradványai már órák-napok alatt eltűnnek az oszlopok alól.