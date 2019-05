Mindenki megnyugodhat, Rákay „Kétmillió” Philip is talált olcsó bérlakást a Várban

A zenecsatornáktól a Fidesz holdudvarába kerülő tévés bagóért bérel egy 60 négyzetméteres ingatlant a Bécsi kapu téren. Mikor rákérdeztek, a gátlástalan csinovnyik médiáról kezdett értekezni.



Nem ért véget a Fideszhez közeli fontos emberek berendezkedése a budai Várban. Ezúttal Rákay Philipről és családjáról derítette ki a 24.hu , hogy olcsó önkormányzati lakáshoz jutott a Bécsi kapu téren. A Magyar Televízió volt vezérigazgató-helyettese és felesége lakáscsere útján egy 60 négyzetméteres ingatlanhoz jutott hozzá egy olyan műemléképületben, amit nemrég 70 millió forintból újított fel az I. kerület. Az önkormányzat tájékoztatása alapján

Rákayék idén januárban szerezték meg a lakás örökbérleti jogát, amiért költségelvű lakbért, havonta mindössze 39 ezer forintot fizetnek a Budavári Önkormányzatnak.

A felújított műemlékházról egyébként 2016-ben sajtótájékoztatót is tartott Nagy Gábor Tamás kerületi polgármester.

Milliókat látott a választási nagygyűlésen

A kilencvenes években a Z + , majd a Viva + műsoraival közismertté váló Rákay Philip 2002-től a Hír Tv munkatársaként dolgozott, 2011-ben lett az MTV M1 csatornájának intendánsa, később az MTV Zrt. vezérigazgató-helyettese. Politikai elköteleződését sosem rejtette véka alá, korábban a Fidesz nagygyűlések házigazdája volt, emlékezetes, hogy a 2002-es választási nagygyűlés alkalmával kétmillióra becsülte a Kossuth téren összegyűlt támogatók számát. Asztrológus feleségéről pedig 2013-ban derült ki, hogy a Fidesz tanácsadója. Rákay Philip egyik cége, a PR-rel, kommunikációval foglalkozó SD & Watson Consulting Zrt. 146,9 millió forintos adózott eredményt ért el 2017-ben, egy évvel korábban pedig 166 millió forint osztalékot fizetettek 335 millió forintos nettó árbevétel után. A társaság három prémium kategóriás autót is lízingel egy Lexus kupét, egy Lexus terepjárót és egy Volvo terepjárót.

A házaspár által néhány hónapja megszerzett lakás bérleti díja nem csak a piaci áraktól marad el messze, az önkormányzat által megszabott piaci áraknál is kevesebbet kell fizetniük. Ezt támasztja alá, hogy a Budavári Önkormányzat nemrég pályázati felhívást tett közzé, amelyben kilenc vári lakás bérleti jogát hirdette meg. Köztük van például egy 45 négyzetméteres egyszobás lakás is, aminek az induló bérleti díját 83 ezer forintban határozták meg. Tehát egy kisebb lakásért is több mint kétszer annyit kér az önkormányzat piaci alapon, mint amennyit Rákayék fizetnek. Igaz, lakáscsere esetén az I. kerület rendelete alapján valóban úgynevezett költségelvű lakbért fizet az új bérlő, ám a fideszes többségű önkormányzat új szerződéskötés esetén felülbírálhatná a bérleti díjat, és a lakásrendelet módosításával emelhetne azon, hogy a kerületet ne járjon rosszul.



Lakásszerzésének körülményeiről érdeklődve a hírportál megkereste Rákay Philipet is, aki egy főként személyeskedéseket és sértéseket tartalmazó terjedelmes válaszlevelet küldött, Többek közt azt írta:

„Az egyetlen, amihez az önhöz hasonló, rendkívül igyekvő, megbízói elvárásait bármi áron, önként is túlteljesítő csinovnyikok értenek: a magyar társadalom erre fogékony rétegének hazugságokkal való, gátlástalan hergelése. Kizárólag ebben jeleskednek önök – csakúgy, mint ideológiai előképeik, éppen száz esztendeje.”

A lakásszerzés körülményeiről annyit közölt, hogy:

„a mi családunk is egy – a vári lakás bérlője által kiválasztott – értékes, felújított pesti öröklakást adott egy rendkívül lelakott állapotú, a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti-, és nem tulajdonjogáért cserébe. Ráadásul a vári ingatlanra közben rengeteget költünk, az igen szigorú műemléki előírások és kötöttségek teljes figyelembevételével felújítva azt – gyarapítva ezzel az önkormányzati vagyont. Majd mindezek mellett, havi bérleti díjat fizetünk az önkormányzatnak egy olyan lakásért, amely sok tízmilliós ráfordítás után sem a mi tulajdonunk.”

Emlékezetes, a 24.hu az elmúlt hónapokban cikksorozatban mutatta be, hogy az elmúlt években kik jutottak önkormányzati lakáshoz a budai Várban. Olyan ingatlanokhoz, amelyek nem magántulajdonúak ugyan, de úgy viselkednek, mintha magántulajdonúak lennének. A bérlők ugyanis életre szóló bérleti joghoz jutottak, ami örökölhető, továbbá ezek a lakások magántulajdonú ingatlanra cserélhetők. Ráadásul nem Rákay az első, aki egy frissen felújított házban szerzett ingatlant. A budai Várban jutott önkormányzati lakáshoz • Lázár János vadásztársa, Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg. • A Semjén Zsoltot kitüntető Safari Club elnöke. • Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. • Bayer Zsolt kormánypárti publicista Nagy Gábor Tamás polgármester és szülei is önkormányzati lakásban laknak a Várban. Tiborcz István, Orbán Viktor veje pedig a minap kapott zöld jelzést az önkormányzattól egy 370 millió forintot érő műemlékház megvételére, az I. kerület ugyanis lemondott az elővásárlási jogáról.