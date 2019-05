Szerényebb nyereséget ért el Mol

Bár legalább 10 millió forintnyi kezdődőtőke kell hozzá, a lakáskiadás még mindig messze a legjobb hozamú befektetésnek számít.

Némiképp csökkent az elmúlt évekhez képest a lakáskiadás hozama, azonban még mindig jó befektetést jelent - derül ki az ingatlan.com és a money.hu közös elemzéséből. A két szakportál több mint 900 ezer, 2018-ban és 2019-ben aktív, de a piacról már lekerült eladó és kiadó ingatlanhirdetés alapján vizsgálta a 20-100 négyzetméteres lakások bérleti díjából és eladási árából kalkulált hozamokat. Az elemzés alapján a fővárosban az idén 5,5 százalékos bruttó hozamot lehet elérni egy lakás kiadásával. Ez elmarad ugyan a 2018-ban mért 6,1 és a 2017-es 6,7 százaléktól, más befektetésekhez képest azonban még mindig csábító lehet – véli Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, hozzátéve: a kiadásból származó hozamcsökkenés fő oka, hogy a lakások ára folyamatosan emelkedik. A KSH legfrisebb adatai szerint 2018-ban 36,2 százalékkal voltak drágábbak a használt lakások, mint 2015-ben. A kisebb alapterületű fővárosi garzonlakásoknál ugyanakkor magasabb az átlagos hozam, és Budapesten belül egyébként is vannak jövedelmezőség szempontjából kiemelkedő városrészek. A külső kerületekben például ugyan erőteljes drágulás ment végbe az elmúlt egy-két évben, ám a központi városrészekhez képest még mindig viszonylag alacsonyak az árak, a bérlők körében pedig népszerűek az ottani lakások. Emiatt például a XXIII. és a XVIII. kerületben, illetve Csepelen 7 százalék körüli hozamot lehet elérni a lakáskiadással. A legrosszabb – 4,5 százalékos - hozammal pedig a legdrágább eladó lakásokat kínáló V. kerület kecsegtet. Ennek oka, hogy itt a 2015 elején még 480 ezer forintos négyzetméteráron kínált 20-100 négyzetméteres lakások négyzetméterára mostanra 1,1 millió forintra ugrott. Igaz, a négyzetméterre vetített havi bérleti díj is jócskán - 2800 forintról 4000 forintra - emelkedett. A lakások ára és bérleti díja vidéken is nagyon eltérő, emiatt ugyanez igaz a hozamokra is. A z albérletpiac elsősorban az egyetemvárosokban és a gazdaságilag erős városokban élénk, így ezekben lehet nagyobb hozamokra számítani. A mindössze 2,7 százalékos munkanélküliségi mutatóval bíró Tatabányán például 7,2 százalékos hozamot lehet elérni a lakáskiadással. Miskolc 7,6, Pécs 7 százalék körüli hozamot nyújt. Székesfehérváron 6,1 százalékos hozammal adhatók ki a lakások, Győrben 5,9 százalékot mért az ingatlan.com. Balogh László ugyanakkor arra is rámutatott: az ingatlanárak emelkedése miatt egyre több pénzre van szükség ahhoz, hogy valaki befektetőként jelenjen meg a lakáspiacon. Budapesten ehhez legalább 15-20 millió forint szükséges, a többi nagyvárosban pedig 10-15 millió forint. Részben emiatt, részben pedig a befektetés hozamánál alacsonyabb hitelkamatok miatt egyre népszerűbb a befektetők körében is a hitelből történő vásárlás. A money.hu kalkulációja alapján jelenleg a legkedvezőbb 10 éves futamidejű, végig fix törlesztőrészletet garantáló lakáshitelek teljes hiteldíjmutatója 4,5-4,8 százalék, márpedig ez egyelőre elmarad a jelenlegi ingatlanpiaci hozamoktól. A hitelfelvétellel kombinált befektetés azonban kockázatos, és csak azoknak javasolt, akik más biztos jövedelemforrással is rendelkeznek - figyelmeztet az ingatlan.com szakértője.