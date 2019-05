Programot dolgoz ki a magyarországi orosz befolyásolás ellen az MSZP

Úgy tűnik, nekik még nem szóltak, hogy a miniszterelnök veje nem közszereplő.

A német köztévé népszerű szatirikus műsora legújabb epizódjában Orbán Viktorral és vejével, Tiborcz „Nem Közszereplő” Istvánnal foglalkozott. A rész témája a korrupció volt – írja a HVG . Oliver Welke showjában most több epizód is az EP-választásokkal foglalkozik. A románok és a csehek után Magyarország is terítékre került (2:56-nál): „Természetesen nem szeretnénk elfeledkezni a kedvenc magyarunkról, Orbán Viktorról sem, vagy ahogy a barátai hívják Gulyás Fülekkel” – kezdte a magyar helyzetre vonatkozó részt a műsorvezető. A későbbiekben beszélt arról,