10 év börtönre ítélték a Youtube-sztárt, aki szexvideókat zsarolt ki rajongóiból

Azt is tudja, hogy én az ő oldalán állok – közölte az amerikai elnök, hozzátéve: meglesz a megállapodás.



Donald Trump szerint Észak-Koreának nagy gazdasági potenciálja van, és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető nem fogja megszegni a neki tett ígéreteit. Az amerikai elnök a Twitteren írta ezt, néhány órával az után, hogy – szöuli közlés szerint – Észak-Korea több rövid hatótávolságú rakétát lőtt ki szárazföldről a Japán-tenger irányában.

„Minden lehetséges ebben a rendkívül érdekes világban, de feltételezem, hogy Kim Dzsong Un teljesen tisztában van Észak-Korea nagy gazdasági potenciáljával, és nem fog tenni semmi olyat, ami megakadályozná ezt és véget vetne ennek (a fejlődésnek). Azt is tudja, hogy én az ő oldalán állok, és ő nem akarja megszegni a nekem tett ígéretét. Meglesz a megállapodás”

– írta Trump.

A dél-koreai hadsereg vezérkari főnökeinek egyesített bizottsága szombat reggel közölte, hogy Észak-Korea kilőtt több rövid hatótávolságú rakétát a Japán-tenger felé. A rakétákat húsz perc alatt lőtték ki a keleti parti Vonszan városnál lévő indítóállásból, és 70-200 kilométert tettek meg, mielőtt a tengerbe csapódtak. Dél-Korea felszólította szombaton északi szomszédját, hogy szüntesse be a Koreai-félszigeten katonai feszültséget keltő tevékenységet. Mun Dzse In dél-koreai elnök hivatalának szóvivője közleményében azt írta, hogy súlyos aggodalmat kelt a rövid hatótávolságú rakéták indítása.



„Elvárjuk Észak-Koreától, hogy csatlakozzon az atommentesítési tárgyalások sürgős újrakezdését célzó törekvésekhez”

– áll a dokumentumban.

A rakétakísérleteket elítélte a szöuli kormány is. Észak-Korea legutóbb 2017 végén hajtott végre rakétaindítást, akkor egy Hvaszong-15 típusú interkontinentális ballisztikus rakétával. Phenjan azt állította, hogy rakétájával már el tudja érni az amerikai szárazföldet. Az előzményekhez tartozik az is, hogy megrekedtek az Egyesült Államok és Észak-Korea között tavaly elkezdődött nukleáris tárgyalásai. Trump kétszer is tárgyalt Kimmel: először tavaly június 12-én Szingapúrban, majd az idén február végén Hanoiban. Az utóbbi tárgyalások kézzelfogható eredmény nélkül zárultak.