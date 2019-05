Nyolcvanmilliós, aszfaltozatlan földutat adott át a fideszes képviselő

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 13 fok között várható. Négy megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint jellemzően borult lesz az ég, és országszerte várható eső, a csapadék mennyisége általában 5 és 20 milliméter között alakul. Napközben a délkeleti megyékben egy-egy zivatar kialakulása nem kizárt. Hajnalban, reggel kis eséllyel az Alpokalja csúcsain már lehet időszakos halmazállapot-váltás. Estétől, késő estétől a Nyugat-Dunántúlon, kiemelten az Alpokalja magasabban fekvő részein, továbbá a Bakony tetején időszakosan átválthat a halmazállapot havas esőre, a csúcsokon hóra is. A Dunántúlon az északi szelet várhatóan viharos széllökések kísérik, de az északkeleti megyékben is megerősödik az északi, északkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 13 fok között várható, a 8 fok alatti értékek a Dunántúlon valószínűek. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 5 és 10, a Dunától keletre 11 és 17 fok között alakul. A viharos szél veszélye miatt Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.