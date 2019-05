Kormányzati kérésre tilthatta meg Debreceni Egyetem, hogy a Tajvan országnév szerepeljen egy helyi gasztrofesztiválon

Peking a kormánynak, a kormány a hozzá lojális egyetemnek üzenhetett. Az intézmény nem engedte, hogy a tajvani diákok az országnév alatt vegyenek részt egy gasztrorendezvényen.

Tajvan külügyminisztériuma tiltakozását fejezte ki, amiért a kínai magyar nagykövetség magyar kormány közbenjárásával avatkozott magyar egyetemi belügyekbe, és korlátozta tajvani diákok jgoait. A tajvani tárca szerint a Debreceni Egyetem a felülről érkező nyomás hatására tajvani diákoknak megtiltotta, hogy Tajvan vagy Kínai Köztársaság név alatt vegyenek részt az International Food Day-en – írja a 444.hu , a FocusTaiwan -ra hivatkozva.

Az International Food Day-t minden évben megtartják Debrecenben, ez a helyi egyetemi és nemzetközi közösség egyik leglátogatottabb éves találkozója, aminek mindig az egyetem ad helyt. Ahogy a neve is mutatja: az esemény lényege az, hogy az egyes nemzetiségek, országok kivonulnak, standot állítanak, felvillantanak valamit saját gasztrokultúrájukból.

Mint a cikkből kiderül, Tajvan budapesti képviselete még az incidens napján, azaz pénteken jelezte aggályát az ügyben „a magyar országgyűlés Tajvan-barát tagjai felé”. Ezután a képviselet hivatalosan is kifejezte tiltakozását az egyetem irányába is, és ez nem volt teljesen eredménytelen: sikerült kialkudniuk, hogy a tajvani diákok Tajvan helyett „tajvani ételek” feliratú bódé alatt piríthassák a tésztát. Tajvan szerint Peking megsértette az emberek érzéseit a tajvani tengerszoros mindkét oldalán, és cselekedetük hűen kifejezi a kínai kormány arroganciáját. A tajvani külügyminisztérium nem hagyta szó nélkül a két ország történelmének egyik legsúlyosabb gasztrodiplomáciai konfliktusát: sürgetik a magyar kormányt, hogy tiszteljék és védjék a tajvani tanulók jogait, különös tekintettel az őket érő, politikailag motivált diszkriminatív lépésekre, mint amilyen ez a mostani is volt - olvasható a hírportálon. Mint az közismert, Kína nem ismeri el Tajvan függetlenségét; mindent megtesz annak érdekében, hogy az ország egyesüljön Kínával. Amíg Tajvan ragaszkodik az autonóm kormányzáshoz, és függetlennek mondja magát, a pekingi vezetés továbbra is Kína egyik tartományának tekinti a szigetországot. Magyarország ugyan nem Kína egyik tartománya, de az Orbán-kormány a jelek szerint olyan fontosnak tekinti a kínai-magyar gazdasági együttműködést – konkrétabban a teljesen gazdaságtalan, több mint 700 milliárd forintos kínai hitellel felépülő Budapest-Belgrád vasútvonal felépítését – hogy minden lehetséges módon kedveskedni próbál Pekingnek. A Matolcsy Györgyöt díszdoktorrá, Vlagyimir Putyint egyetemi díszpolgárrá kinevező Debreceni Egyetem pedig az Orbán-kormánnyal ápol különösen jó viszonyt.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a külügyi tárca és a Debreceni Egyetem sajtóosztályát is, ha kapunk választ, frissítjük cikkünket.