A rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja a történteket.
Az intézkedés bevezetését a felső légúti tünetekkel orvoshoz fordulók magas számával indokolták.
Műtétet nem kellett megszakítani.
A hallgatók két és fél év alatt egy alapkiképzéssel egyenértékű képzésben vehetnek részt.
A Debreceni Egyetem már meg is állapodott a kínai CATL-gyárral.
Az intézmény energetikai rendszerét és 25 tantermet újítottak fel, laptopokat, fehér táblákat és iskolabútorokat vettek.
Nagy erőkkel, gépjárműfecskendőkkel, különleges szerekkel vonultak ki a tűzoltók.
A hat alapítványi formában működő egyetem perében így körülbelül másfél év múlva születhet ítélet, feltéve, hogy a bírák egyáltalán elfogadhatónak ítélik a beadványt.
Mondván, hogy aktuálpolitikai kérdéseket vitatnak meg rajta. Szerencsére márciusban Nagy Mártonnal nem voltak ilyen szigorúak.
A rekordmagas árú gabona miatt.
A hálózat orvosai a Covid-19-fertőzéssel összefüggésbe hozható panaszokkal küzdő betegek kivizsgálását, gondozását és rehabilitációját végzik márciustól.
Az intézmény már idén alapítványi fenntartásba kerülhet.
Egyhangúlag, de a nyilvánosság kizárásával hozta meg a szenátus a döntést a „modellváltásról”.
A nagy mínuszok, a jelentős páratartalom, az eső és főleg a direkt napsugárzás a kórokozók legnagyobb ellenségei.
A kínai két tannyelvű iskolában pedig maszk viselését javasolják a tanulóknak.
A diák a helyszínen életét vesztette.
A hallásjavító és beszédértést segítő implantátum világújdonságnak számít.
És ez így is félmilliárd forinttal olcsóbb, mint amennyire eredetileg becsülték a másfél éves képzés árát.
Minősített tanárokat nyugdíjaz idő előtt a Debreceni Egyetem. A döntések elleni tiltakozásul aláírásgyűjtés indult.
Május 10-e után az egyetemen semmilyen munkát nem vállalhat.
Peking a kormánynak, a kormány a hozzá lojális egyetemnek üzenhetett. Az intézmény nem engedte, hogy a tajvani diákok az országnév alatt vegyenek részt egy gasztrorendezvényen.
„Doctor honoris causa” címet kap a jegybank elnöke a Debreceni Egyetemtől – az idevezető út eléggé unortodox volt.
A Debreceni Egyetem 140 millióból írhat előkészítő tanulmányt a gyár építési költségeiről és várható hasznáról.
Az innovációs miniszter szerint nem hoztak elég eredményt a kutatásra szánt források, ezért kell gondolkodni az MTA szerepén: baljós kijelentés ez azután, hogy Palkovics tárcája 28 milliárd forintot vont el az akadémiától. Az új kedvenc a Debreceni Egyetem lehet.
Megbüntették a Debreceni Egyetemet, mert két évvel ezelőtt az intézmény vezetése kitiltott egy beszélgetést, mert LMBTQI-témákról lett volna szó.