Kormányzati kérésre tilthatta meg Debreceni Egyetem, hogy a Tajvan országnév szerepeljen egy helyi gasztrofesztiválon

Peking a kormánynak, a kormány a hozzá lojális egyetemnek üzenhetett. Az intézmény nem engedte, hogy a tajvani diákok az országnév alatt vegyenek részt egy gasztrorendezvényen.