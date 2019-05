Négyen kerültek rács mögé a Fradi és Újpest drukkkerek utcai „előmérkőzése” miatt

A Mester utcában szurkolói bandák csaptak össze a meccs előtti bemelegítésként, a rendőrség többeket bent is tartott a verekedés miatt.

Összesen 38 embert hallgatott ki gyanúsítottként a rendőrség a szombat délutáni, ultrák közötti tömegverekedés után: a Fradi és Újpest táborának kemény magja Mester utca és a Haller utca kereszteződésében akadt egymásra, és „lejátszották” a maguk mérkőzését is, még a focimeccs előtt.

A verekedésnek rohamrendőrök vetettek véget, akik be is vitték a társaságot a IX. kerületi kapitányságra. A csoportos garázdaság miatt indított eljárásban végül négy embert őrizetbe vettek, és kérték a gyanúsítottak letartóztatásának elrendelését is. ( police.hu