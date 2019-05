Orbánra bízza a döntést Le Pen: tárt karokkal várja a Fideszt a szélsőjobb

Hatalmas nyomás nehezedik a csehekre, hogy kilépjenek két poszt-szovjet bankból, a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bankból (IBEC) és a Nemzetközi Beruházási Bankból (IIB) – írja kormányzati forrásokra hivatkozva a Respekt című cseh hetilap.

Az amerikai kormány kérését az Egyesült Államok oroszországi nagykövete, Jon Huntsman tolmácsolta prágai útja során a cseh kormányfőnek, Andrej Babišnak. A cseh kormány egyébként már korábban, 2017 októberében is tervezte, hogy kilép az IBEC-ből, de további hivatalos lépések nem történtek az ügyben. A lap forrásai szerint a cseh pénzügyminisztérium és külügyminisztérium több tagja azonban állítólag személyes érdekei miatt nem nem támogatná a kilépést. Ebben közre játszhat, hogy az IIB utaztatta például már a Karibi-térségbe is őket egy konferenciára. Az ügynek magyar érintettsége is van : az IIB a tervek szerint júniusban költözne Budapestre, amellyel kapcsolatban több európai diplomata és az Egyesült Államok is kifejezték aggályaikat, miszerint nem lehet kizárni annak esélyét, hogy az orosz hátterű bank hírszerzési veszélyt jelentsen Magyarországra, emellett pedig a pénzmosásra is alkalmas lehet. A pénzintézet munkatársai, üzleti partnerei és vendégei ugyanis diplomáciai védelmet élveznének nálunk. Az IIB ugyanakkor tagadta a vádakat, és a magyar kormány, -ragaszkodva ahhoz az állásponthoz, hogy ezek nem orosz, hanem közép-európai bankok - az IBEC-cel szintén csatlakozási tárgyalásokat folytat, arra hivatkozva, hogy ezek a lépések illeszkednek a magyar gazdaságpolitika céljaihoz. Azt egyelőre nem tudni, hogy Babiš milyen választ adott a moszkvai amerikai nagykövetnek, de korábban már utalt rá, hogy szeretné ha Csehország megszakítaná az együttműködést ezekkel az intézetekkel.