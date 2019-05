A Brexit-bohóc végső árulásról beszél, a kormányfő bátor ajánlatról szivárogtat

A helyhatósági választáson elszenvedett megalázó veszteségek után égetővé vált a megegyezés a Brexit megvalósításáról.

A május eleji Bank Holiday, háromnapos munkaszünet után kedden térnek vissza a képviselők a westminsteri parlamentbe. A hangulat legfeljebb a Liberális Demokraták frakciójában lehet felhőtlen, s örülhet a Ház egyetlen zöld tagja, Caroline Lucas is, hiszen a két nagy párt, a konzervatívok és a Munkáspárt megkapta a magáét a csütörtöki részleges helyhatósági választáson. A kormánypárt 1334 önkormányzati képviselője vesztette el tisztségét, melyhez hasonló bukásra John Major kormányzása idején, 1995-ben volt utoljára példa. A kilenc éve ellenzékben lévő Munkáspárt a várakozástól és a választási dinamikától eltérve nemhogy nem produkált áttörést, de maga is negatív területre tévedt, 82 tanácstaggal számolhat kevesebbet. A tory oldal 44, a Labour 6 helyi hatóság vezetésétől esett el. A 2015-ös, majd 2017-es parlamenti választáson gyengén szerepelt Liberális Demokraták látványosan korrigáltak, amikor 703 helyi képviselővel és 8 önkormányzati testület irányításával gazdagodtak. A Liberális Demokraták teljesítménye mellesleg ellentmond annak a logikus következtetésnek, hogy a szavazók egyedül a Brexit halogatásáért büntették a két nagy pártot. A veterán politikus, Sir Vince Cable pártja az egyetlen, amely következetesen ellenzi az Európai Unió elhagyását. A nagy vasárnapi lapok közül a The Sunday Times-ban Tim Shipman politikai főszerkesztő cikke, a Mail on Sunday-ben pedig maga Theresa May írása utalt arra, hogy a kormányfő a héten dűlőre próbálja vinni az EU-kilépés ügyét. Kedden hírek szerint folytatódnak a kulcsfontosságú tárgyalások a Konzervatív Párt és a Munkáspárt között. A kormányfőnek álláspontja, hogy a “választók azt üzenték a két nagy pártnak: tegyék félre ellentéteiket és jussanak megállapodásra Brexit-ügyben”. A Sunday Times értesülése szerint a kormányfő “nagyszabású, bátor ajánlatot” fog tenni a munkáspárti vezetőnek. A brüsszeli szerződés elfogadása érdekében három nagy területen is kész a kompromisszumra. Ha nem is véglegesen, de a következő parlamenti választásig, - melyre elvileg, a törvény értelmében 2022-ben kerül sor, - hajlandó lenyelni egyfajta vámunió békáját, továbbá kész rugalmasan alkalmazkodni az EU egységes piaci szabályozásához az árukereskedelem területén, végül továbbra is betartja a munkavállalók jogaival kapcsolatos törvényeket. Ha Nigel Farage-t, a Brexit párt vezetőjét nehéz is szeretni, el kell ismerni, hogy képes az események frappáns összefoglalására. Az euroszkeptikus populista a Sky News Sophy Ridge vezette politikai magazinjában kifejtette, hogy a két nagy párt közötti alku “a politikusok összefogása lenne a néppel szemben”. Több millió ember vesztené el a bizalmát a Labour-ben és a Konzervatívokban: “ez lenne a végső árulás”. A toryknál nem élvez osztatlan támogatást, hogy May felszólította a megállapodásra Jeremy Corbyn ellenzéki vezetőt. Nagyon mérgesen reagált az állítólagosan küszöbön álló megegyezésre a Munkáspárt második legbefolyásosabb embere, John McDonnell árnyék-pénzügyminiszter, aki azzal vádolta Theresa May-t, hogy “rosszhiszeműen” cselekszik és “személyes védelmére” próbálja használni a kétpárti megbeszéléseket. Theresa May-re több irányból is záporoznak a támadások. Több mint száz ellenzéki képviselőtől, munkáspártiakon kívül a Skót Nacionalista Párt és az új Change UK frakciójától kapott levelet, melyben azzal fenyegetőznek, hogy elutasítják a “dealt”, ha az nem tartalmazza annak egy újabb népszavazáson való megerősítését. A Konzervatív Párt vezetője a keddi csúcstalálkozó előtt jelezte, hogy ha nem sikerül közös nevezőre jutni, a hét közepén befejezettnek tekinti az alkudozást. Egyik semmit el nem ért elődje, Iain Duncan Smith a brit média több felületén is hangoztatta, hogy a kormányfőnek le kell mondania, vagy el kell őt mozdítani a hatalomból. Kétségbeejtő helyzetét jelzi a Conservative Home portál friss közvélemény-kutatása is. Eszerint ötből négy tory aktivista is úgy gondolja a fejlemények láttán, hogy “haladéktalanul” át kell adnia a stafétabotot. A Konzervatív Párt végzetes szakadást szenvedne, ha a Brexit-egyezmény a Munkáspárt assisztenciájával evickélne át a célvonalon.