Óriásit lehet kaszálni a műmagyar földi epren

A vásárló pedig két dolgot szűr le: a hazai szamóca drága és ízetlen - pedig egyik állítás sem igaz.

Sokak szeme láttára csomagolják át az import (görög, spanyol) földi epret a piacon, hogy aztán magyarként árulják tovább, tetemes haszonnal – panaszkodott a 24.hu-nak egy magyar epertermelő, aki állítja, a "mezcserének" szemtanúja is volt, ahogy kiszedték az eredeti spanyol rekeszekből a kis átlátszó műanyag dobozkákat, és abból átöntötték az epret a magyar felségjelű faládákba. És bizony magyar gazdák áruját ilyen ellenszélben nem nagyon akarták megvenni a kiskereskedők, ugyanis az import szamócát kilónként mintegy 300 forintért lehet behozni, így ha dupla-, vagy triplaáron is kínálják, akkor is olcsóbban adják, mint a magyar termelők, akik 1000-1200 forintot szeretnének kapni kilónként. A FruitVeb volt alelnöke, Csizmadia György szerint amit az epertermelő látott, évről-évre visszatérő probléma.