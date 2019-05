Orbán kiutálja magát az Európai Néppártból

De azért senki nem bánná, ha tudná, mit jelent a "diagnózis alapú felzárkóztatási stratégia".

Nem kéne a roma értelmiségnek egy beszélgetést kezdeményezni Vecsei Miklóssal? – kérdezte közösségi oldalán Szőke Judit, az Új Start Alapítvány vezetője. A kérdés aktualitását az adta: a közelmúltban hivatalossá vált, hogy Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke lesz a romák felzárkózásáért felelős miniszterelnöki biztos. Előzőleg Farkas Flórián fideszes képviselő, majd – rövid ideig – Balog Zoltán volt miniszter töltötte be a posztot.

Vecsei egyelőre nem akart nyilatkozni lapunknak. Kérésünket azzal hárította el, hogy még ismerkedik a feladatkörével: a kinevezéséről szóló értesítés szerint május 31-ig kell kidolgoznia a koncepcióját. Szőke Judit szerint éppen ezt az egy hónapot kellene kihasználniuk a roma értelmiségieknek arra, hogy találkozzanak Vecseivel, „ne mindig csak kullogjunk az események után”. Szőke Judit nincs egyedül véleményével. A roma közélet általunk megkérdezettek szereplői, akik amúgy kedvezően fogadták Vecsei Miklós kinevezését, kifejezetten elvárják, hogy a miniszterelnöki biztos tárgyalóasztalhoz üljön velük.

– Jó program romák bevonása nélkül nem létezik – hangsúlyozta Makai István, a Roma Polgári Tömörülés elnöke. Éppen ezért abban bízik, hogy Vecsei Miklós, akit eddigi tevékenysége alapján a téma szakértőjének tart, a roma szervezeteket is megkérdezi arról, hogyan lehet javítani a romák helyzetén. Az új miniszterelnöki biztosnak Makai szerint kormányzati szinten, szakmai szempontok alapján, „társadalmasítva” kell képviselnie a roma integráció ügyét. Vecsei Miklósnak – tette hozzá – minden esélye megvan rá, hogy ehhez széles körű konszenzust tud teremteni. – Bizalommal tekintek a kinevezésére, hisz olyan szakemberről van szó, aki már bizonyított. Egyetlen ciklus alatt nem lehet csodát tenni, de már az is sokat jelentene, ha végre jó úton elindulna a cigányok ügye – mondta a miskolci Dancs Mihály, a Roma Polgárjogi Mozgalom elnöke, az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) képviselője.

Annál, ami volt, csak jobb jöhet – utalt Dancs Mihály arra az időszakra, amikor Farkas Flórián töltötte be miniszterelnöki biztosi tisztséget. Az ORÖ képviselője azt is reméli, hogy konstruktív, szakmai együttműködés lesz Vecsei Miklós és a mindenkori országos önkormányzat között.

Berki Judit, a Nógrád megyei Bátonyterenyén élő szociálpolitikus többször dolgozott együtt Vecsei Miklóssal, most éppen a Gyerekesély program keretében a „máltaiak” munkatársa. Berki először is azt szeretné tudni, hogy mit takar pontosan a Vecsei kinevezési papírjában olvasható „diagnózis alapú felzárkózási roma stratégia”, a program milyen módszert alkalmaz és mikor indul.

A konzultáció Berki Judit szerint is nagyon fontos: a romákon kívül az önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek bevonására is szükség van. Nem halogatható tovább a területi egyenlőtlenségek csökkentése – jelentette ki. Várakozásai szerint Vecsei Miklós fel tudja hívni a kormány figyelmét erre a súlyos problémára, a területi egyenlőtlenségek kezeléséhez pedig lesz elegendő forrása és eszköze.