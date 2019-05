"A szokásos üzletmenetnek véget kell vetni" - Egymillió faj pusztulhat ki az ember miatt

A feleslegessé vált élelmiszerek újrahasznosítását és egyszerű elosztását segítő interaktív közösségi alkalmazásukkal, a FoodOverflow-val két díjat is elnyert a hétvégén Dublinban rendezett nemzetközi ifjúsági programozóversenyen a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulóiból álló háromfős csapat.

A FoodOverflow (korábbi nevén FoodCoin) csapata még februárban lett a hazai mezőny legjobbja a UPC Magyarország, a SKOOL és a Kódgarázs gyerekeknek szóló programozóversenyén, a Future Makers Nagydíjon, amelyen azt mutatták be a versenyzők, hogy miként tudják élhetőbbé és fenntarthatóbbá tenni környezetüket kreatív informatikai megoldások, fejlesztések segítségével. A verseny első helyezettjeként elnyerték azt a lehetőséget is, hogy kiutazzanak a Dublinban megrendezett nemzetközi ifjúsági programozóversenyre, a The Coolest Projects eseményre, ahol nemzetközi közönség előtt is bemutathatták alkotásukat.