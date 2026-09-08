Neten hirdetik a gyerekeket

A gyerekek örökbe adásával kapcsolatos visszaélésekről szóló ENSZ jelentésre hívta fel a figyelmet Nyíri Iván, akinek lánya és öt éves unokája három éve Bora Bora foglya. Mint lapunknak elmondta, a szervezet gyermekvédelmi megbízottja szerint Francia Polinézián nyomást gyakorolnak az anyákra . A férfi úgy véli, lányát nem véletlenül csábította éppen ide a férje, aki éppen azokkal a szakemberekkel áll kapcsolatban, akik az örökbeadási anomáliák főszereplői.