Évi 7 millió idő előtti halálesethez járul hozzá a légszennyezés szerte a világon, miközben tízből kilenc ember a WHO ajánlásainál szennyezettebb levegőt lélegzik. A szeptember 7-i Tiszta levegő a kék égboltért nemzetközi napja.
Peking még a publikálás előtt néhány órával is felszólította a világszervezetet, hogy ne hozza nyilvánosságra a jelentést, amelyet a „nyugati hatalmak által megrendezett bohózatnak” minősített. Michelle Bachelet emberi jogi főbiztos állítása szerint óriási nyomás alatt állt emiatt.
Példátlanul sok fajt veszélyeztet kihalás - figyelmeztetett egy hétfőn közzétett átfogó jelentés, amely a modern civilizáció természetkárosító hatásait foglalta össze. A kutatók szerint azonnal lépni kell.
A megbetegedések és az idő előtti halálesetek egynegyedét világszerte a környezetszennyezés és a környezet rombolása okozza – olvasható az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) szerdán bemutatott jelentésében.
Egy rakétatámadás által okozott jelentős nyomáscsökkenés okozta az ukrán MH17-es járat július 17-én történt lezuhanását - derült ki az egyik fekete doboz adatainak kiértékeléséből. A nemzetközi szakértők egyértelműen bizonyítottnak találták, hogy a gépet a rakéta több darabkája is eltalálta.
A gyerekek örökbe adásával kapcsolatos visszaélésekről szóló ENSZ jelentésre hívta fel a figyelmet Nyíri Iván, akinek lánya és öt éves unokája három éve Bora Bora foglya. Mint lapunknak elmondta, a szervezet gyermekvédelmi megbízottja szerint Francia Polinézián nyomást gyakorolnak az anyákra . A férfi úgy véli, lányát nem véletlenül csábította éppen ide a férje, aki éppen azokkal a szakemberekkel áll kapcsolatban, akik az örökbeadási anomáliák főszereplői.
Bár tavaly nagy meglepetésre Kína is megszavazta az ENSZ Biztonsági Tanácsában az Észak-Koreával szembeni megszorító intézkedéseket, az észak-koreai rezsim könnyen kijátssza a szankciókat. Az ENSZ jelentése szerint Phenjan külképviseleteit használja fel a csempészetre és a szankciók megkerülésére.