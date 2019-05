Kollégiumban fejezhetik be a tanévet a beázott iskola diákjai

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke kétoldalú megbeszélést folytat Orbán Viktor kormányfővel az uniós állam- és kormányfők csütörtöki nagyszebeni informális találkozója előtt — jelentette be Brüsszelben egy magas rangú EU-forrás. A nyilatkozó szerint a megbeszélésen az Európai Unió öt évre szóló stratégiai menetrendjéről és prioritásairól lesz szó. Ez lesz egyébként a csúcs témája is. Az uniós vezetők tárgyalásait megelőzően most is összeülnek az Európai Néppárthoz (EPP) tartozó állam- és kormányfők, ismét Orbán Viktor nélkül, mert a pártcsalád márciusban felfüggesztette a Fidesz tagságát. Az EPP sajtóosztályán a Népszava érdeklődésére elmondták, hogy a néppárt és a magyar tagpárt kapcsolatainak megvitatása nem szerepel a napirenden, de “a témát bármelyik résztvevő felvetheti”.