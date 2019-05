Kezdődik az extra patkányirtás Budapesten

Kónya Imréék családi vállalkozása, babafotózásokat vállaló bt., de egy honlap nélküli reklámügynökség is komoly összegeket kapott Gulyás Gergely hivatalától. A szerződések között feltűnik egy régi motoros, Balatoni Mónika neve is.

Csak úgy röpködnek a konkrétan meg nem határozott feladatokra szánt tízmilliók abban a dokumentumban , amit a Miniszterelnökség tavaly kötött visszterhes szerződéseit sorolja fel.

A listába mondhatni véletlenül futottunk bele, Gyöngyösi Márton jobbikos képviselőnek ugyanis gyanús lett a tárca költekezése és rákérdezett néhány tételre - ez alapján találtuk meg a listát is.

Dőltek a milliók az Antall-emlékévre



Bár Gyöngyösi ezt pont nem firtatta, az egyik legérdekesebb találat a Kónya Imréék családi vállalkozásával kötött megállapodás. A jelek szerint a Kónya-család szépen profitált az Antall József-emlékévvel: az ICD 2000 Kft., Kónya Imre és Kónya Zoltán vállalkozása ugyanis 2019 végéig 10 millió forintot kapott az antalljozsef25.hu honlap fejlesztésére és üzemeltetésére. A volt MDF-s politikus már az emlékévvel kapcsolatos tanácsadásért is 10,8 milliót kapott a kormánytól, az mfor.hu találata szerint.

A komor szájt a fejlesztő nevéhez méltóan a 2000-es éveket idézi: nincsenek interaktív felületek, a forráskódból viszont kiderül, hogy az oldalt a Jomlaa ingyenes tartalomkezelő rendszer segítségével készítették.

„A felület összerakása, feltöltése egy heti munkával sem kerülhetett többe 250-300 ezer forintnál, de ha a szövegíró munkáját is hozzáadjuk, még akkor is csak maximum 500-600 ezer forintnál járunk; én legalábbis ennyiért meg tudnám csinálni” - becsülte fel a honlapot a Népszavának névtelenül nyilatkozó honlapfejlesztő. Kérdés, hogy akkor mire mehetett el a maradék 9,5 millió forint. Az honlap látogatottságáról nincsenek nyilvános adatok, ám az beszédes, hogy nem találtunk róla reklámokat, népszerűsítő cikkeket sem. Ha a Google-ben az Antall József 25 keresőszavakat írjuk be, a keresőmotor először egy emlékhangverseny hirdetését, majd Antall József Tudásközpont linkjét (antall25.hu) ajánlja fel, a Kónya-féle cég által készített portál pedig csak az első keresési lap alján jelenik meg (igaz, idézőjelek között már a negyedik helyen szerepel).

Honlap nélküli cég, kimagasló szaktudással

A szerződéslistában csak úgy sorakoznak a hasonlóan furcsa megbízatások. Ilyen volt például az szerződés is, amit a Miniszterelnökség a Legend Hungary Kft.-vel kötött. A kormány 2018 novembere és 2019 márciusa között 11,8 millió forintot fizetett a cégnek "társadalomismereti és kommunikációs tanácsadásért”, a szolgáltatást pedig Simicskó István rendelte meg, hazafias neveléséért felelős kormánybiztosként.

Az Opten nyilvántartása szerint egyfős, öt éve alapított kft.-nek saját honlapja sincs, bevétele pedig 2016-ban és 2017-ben sem volt.

Kormánybiztos Úr feladatköre igen speciális területet érint, a feladatainak ellátáshoz szükséges társadalomismereti és kommunikációs tanácsadáshoz a Legend Hungary Kft.-t találtuk legalkalmasabbnak, akik megfelelő szakértelemmel rendelkeznek” - Gyöngyösi Márton felvetésére – hogy miért ők voltak a legalkalmasabbak -, a Miniszterelnökséget vezető miniszter kétszer is óriási ködösítéssel válaszolt. „” - írta első válaszában Gulyás.

A további faggatózásra a kancelláriaminiszter még annyit hozzátett, hogy a kft. háttéranyagokat készít a szociológia, a közgazdaság, a pedagógia területén – tehát alig van téma, amivel nem foglalkoznak – és „stratégiai cselekvési tervezeteket (…) is tartalmazó összehasonlító és médiakörnyezeti elemzéseket” is készítenek. „A kiválasztáskor fő szempont volt a területhez kapcsolódó kimagasló ismeret, szaktudás és szakmai tapasztalat megléte” - fejtegette Gulyás Gergely. Ami a kimagasló ismeretet illeti, az Opten nyilvántartása alapján a

kft. tavaly decemberben jegyezte be tevékenységi körébe a „társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés” tevékenységet – egy hónappal azután, hogy erre a típusú munkára szerződést kötöttek a kormánnyal.

A 29 éves, kaposvári illetőségű cégtulajdonos és ügyvezető a cégadatok szerint csak ebben vállalkozásban tölt be bármilyen pozíciót; úgy tudjuk, hogy korábban kaposvári lapoknak fotózott.

Babafotózás után a Miniszterelnökségnek adnak tanácsot

Összesen 10,2 millió forintért vállalta a 2 Lenses Fotográfiai Szolgáltató Bt., hogy egy évig kommunikációs pr-tanácsadást nyújtson a Miniszterelnökség vezető munkatársainak. Hogy pontosan milyen témában bízták meg őket, az ezúttal sem derült ki, de minimum meglepő, hogy az Opten szerint 2016-ban 20 ezer forintos tőkével jegyzett, 2017-ig óta nulla bevételt termelő bt. váratlanul ilyen ajánlatot kap. A kéttagú társaság egyébként főként esküvői, terhes vagy babafotózással foglalkozik, és ez sem igazán illik a kormányzati tanácsadás profiljához. Telefonon elértük a bt. egyik tulajdonosát, László Dénest, de amikor

amikor a kormányzati szerződésről érdeklődtünk, a vonal váratlanul megszakadt.

László később visszahívást kért, ám a pontosság kedvéért írásban is elküldtük a bt.-nek kérdéseinket.

Gyopáros Alpár 328 arca

Szintén nehéz megmagyarázni, hogy a Miniszterelnökség miért vásárol csaknem 400 ezer forintért 328 porté- és szituációs fotót (közöttük 50 retusált képet) a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosról, vagyis Gyopáros Alpárról – és hogy hol, milyen körülmények között használják fel a felhasználási joggal együtt megszerzett fényképeket.

Balatoni Mónika visszatér?

a Balatoni foglalkoztatására vonatkozó felvetést Gulyás Gergely egyszerűen kihagyta a jobbikos politikusnak küldött válaszból. A listán egy nagy visszatérő is feltűnik: Balatoni Mónika egy év alatt 8,4 millió forintot kap, hogy stratégiai jelentőségű kérdésekben adjon tanácsot Gulyás Gergelynek a „közkapcsolati- társadalmi és politikai kommunikáció területén”. Információink szerint ugyanarról a Balatoni Mónikáról – vagy ahogy szintén gyakran említik, „Monikáról” – van szó, aki 2010 óta már több fontos kormányközeli pozícióban megfordult. Az egykori színházi dramaturg volt már a Hungarofest Nonprofit Kft. kreatív-stratégiai igazgatója, és a Femina információi szerint 2010 és 2012 között több mint 20 millió forintért adott tanácsokat a Navracsics Tibor vezette Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak. Navracsics elégedett lehetett munkájával, mert további feladatokat bízott rá: Balatoni államtitkár lett a KIM-nél, majd Navracsics külügyminiszteri megbízása után a külügynél is. Rövid ideig a Velencei Biennálé nemzeti biztosa is lehetett, bár erről a posztról a művész szakma hamar kiutálta, arra hivatkozva, hogy vezetőként nem kompetens. Hogy most milyen stratégiai jelentőségű kérdésekben ad tanácsot a Miniszterelnökségnek, azt a tárca vezetője Gyöngyösi kérdésére sem árulta el –

A felsorolt ügyek kapcsán kérdéseket küldtünk el a Miniszterelnökségnek, a Legend Hungary Kft.-nek, a 2Lense Bt.-nek, valamint a Kónya-féle ICD 2000 Kft.-nek is. Kíváncsiak voltunk rá, hogy a érintettek egészen konkrétan milyen feladatokkal foglalkoztak a kormány megbízásából; hogy hol láthatjuk a Gyopárosról készült fotókat – vagy, hogy eddig pontosan mennyibe került az Antall Józsefre emlékező honlap elkészítése, és az indítás óta milyen látogatottsága volt a portálnak. Ha bárhonnan kapunk visszajelzést, frissítjük cikkünket.

A feltöltés sokba kerül, a látogatottság nem az ő dolguk

Az ICD 2000 Kft. cikkünk megjelenése után jelezte, április végéig összesen 589200 forint+ Áfa értékben dolgoztak a honlapon, amire januárban és áprilisban töltöttek fel cikkeket - összesen 36 darabot - februárban és márciusban pedig csak az üzemeltetési feladatokat látták el, ami havi szinten 8550 forint+ Áfába került. Ezt az összeget azonban még nem fizették ki nekik, nem utalták át a számlák ellenértékét - hangsúlyozta válaszában cég.



Ezek alapján a Kónya-féle cég januárban cikkenként nettó 15 ezer forint + Áfáért, áprilisban pedig nettó 16 ezer forint+Áfáért vállalta, hogy szövegeket töltsön fel az oldalra.

Levelükben maguk is feltöltést és nem saját szellemi terméket említettek. Mivel már 4 hónap eltelt, és a ICD 2000 bruttó értékben is csak 748 ezer forintért vállalt munkát, kérdéses, hogyan használnák fel a Miniszterelnökség által ígért további milliókat. Arról nem tudtunk meg semmit, hogy az oldalt eddig hányan látogatták, mivel a Kft. szerint a honlap látogatottságának mérése nem képezi feladatukat.