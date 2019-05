EPP-játszma: sietnie kell Orbánnak, ha maga akar kilépni a Néppártból

Nyilván nem akarja megvárni, amíg kidobják, de ha szabályosan akar kilépni, az hosszú ideig tart.

- Orbán Viktor tegnapi bejelentése alapjaiban változtatta meg és írta felül a Fidesz által az Európai Néppárt és a szárnyait bontogató egységes európai szélsőjobboldal között folytatott eddigi egyensúlyozó politikát - nyilatkozta a Népszavának Hegedűs Dániel, a German Marshall Fund elemzője. A szakértő szerint maga a bejelentés, hogy a Fidesz nem támogatja többé Manfred Weber jelöltségét az Európai Bizottság elnöki posztjára, még értelmezhető volt egy utolsó kétségbeesett kísérletként a tét emelésére a Fidesz és az EPP közti eddigi pókerjátszmában. Ám a CDU elnök Annegret Kramp-Karrenbauer állásfoglalása, melyben felszólította a Fideszt az EPP elhagyására, egyértelművé tette, hogy erről a pontról már nincs visszatérés.



Jelenleg már csak az a kérdés, hogy mikor és hogyan történik a formális szakítás.

Ugyanakkor továbbra is nyitott kérdés marad, hogy mi változtatta meg két héttel a választások előtt Orbán kalkulációit. Hegedűs úgy véli: a miniszterelnök lépése csak akkor tűnhet valamennyire is racionálisnak, ha vagy arról rendelkezett biztos, de nem nyilvános információkkal, hogy az EPP hatalmi központjaiban megszületett a Fidesz kizárásáról szóló végleges döntés, vagy úgy értesült, hogy Weber immár nem számíthat a szükséges támogatásra az EU állam- és kormányfői, a progresszív európai pártfrakciók, vagy adott esetben egyenesen az EPP részéről. Ha a második forgatókönyv állna a döntés hátterében, akkor vagy a rendelkezésre álló információk nem voltak megalapozottak, vagy az EPP meghatározó pártjainak reakcióit kalkulálta félre a magyar kormányfő. Ha célja a tétek emelése volt, akkor ugyanazt a hibát követte el ismét, mint a Juncker elleni kampánnyal. Nem értette meg, hogy nyugati partnerei éppúgy hatalmi logikát követnek, mint ő maga, és ennek megfelelően kevésbé tolerálják nagypolitikai és hatalmi kérdésekben az árulást, mint a demokrácia és a jogállamiság leépítését - fejtette ki lapunknak Hegedűs Dániel. Nem tud „öt perc alatt” kilépni a Fidesz az Európai Néppártból, még akkor sem, ha Orbán Viktor így dönt. A párt elnökét ismerve Orbán nyilván nem fogja megvárni, amíg formálisan is kizárják őket, hanem, ha úgy látja, hogy a szakítás elkerülhetetlen, akkor inkább, amolyan arcmentő akcióként, a Fidesz „fordít hátat” az EPP-nek. Csakhogy elvileg ennek is megvan a maga metódusa. Mivel a Fidesz alapszabályba foglalta, hogy a párt az EPP tagja, értelemszerűen ezt is módosítani kell majd. Erre viszont kongresszust kell összehívni, mert csak ez módosíthatja az alapszabályt, a dolog természetéből adódóan rendkívüli kongresszust. Az alapszabály szerint a leggyorsabb esetben is minimum harminc napba telik a Kongresszus összehívása. Így, ha Orbán Viktor legalább a látszatra ügyelni kíván és egy előzetes kongresszusi felhatalmazás birtokában jelenti be a távozást, akkor igyekeznie kell.

Ha a Kongresszus már csak utólag adja áldását az egészre, akkor világossá válik a nyilvánvaló, hogy a testület valójában csak a pártvezér egyéni döntéseit legitimálja.