Fidesz-szavazók szerint fontosabb az EP-választás, mint az önkormányzati

Az Országút című, két hetente megjelenő folyóirat fenntartása évi 300 millióba kerülne, finanszírozását Kásler Miklós tárcája állná.

Országút címmel kulturális és közéleti két hetilap indítanának a Petőfi Irodalmi Múzeum alá betagolva, a „legjobb szakemberekre” bízott új médium – közpénzből - évi 300 millió forintba kerülne – derül ki a hvg.hu birtokába került kormányzati előterjesztésből.

Az új kétheti lapot 490 forintért lehetne megvásárolni, és a tervek szerint a 48 oldalas kiadvány 8000 példányban jelenne meg. A folyóirat elindítására és csak az idén felmerülő költségeire 374 millió forintot szánnak, a részletes költségvetésen belül kifejezetten bér jellegű kiadásokra 99,5 millió forintot irányoznak elő, de még ezen felül fizetnének ki 50 millió forintot szerzői honoráriumokra.

Mindez csak egy eleme a Petőfi Irodalmi Múzeum helyzetbe hozását célzó javaslatcsomagnak: ,a kormány rábólint, egy sima kormányhatározattal átültethető a gyakorlatba a láthatóan részletesen kidolgozottt tervezet, amely jelentős átfedésben van a Prőhle Gergely utódjaként a PIM élére helyezett Demeter Szilárd pályázatával. Így visszaköszön benne, hogy a múzeumnak akár politizálva is képviselnie kell a magyar értékeket. Demeter korábban a Századvégnek is dolgozott, és nyíltan elismerte, hogy „tisztelője” Habony Árpádnak, ugyanakkor állítása szerint főigazgatóként nem akarja háttérbe szorítani a kormánykritikus szerzőket. A „nemzeti jelentőségű erőközponttá” emelt PIM az állami díjak odaítélésében is szerepet kapna, könyvpiaci folyamatokba is belépne, de az Emmi javaslata szerint egy saját nemzetközi irodalmi fesztiválra szervezője is lenne.

A javaslatcsomag készítői a nagyszabású fejlesztést azzal magyarázzák, hogy a gazdaság már stabil, jöhet a kultúra.