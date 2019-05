Trump telefonon egyeztetett a dél-koreai elnökkel az atomfegyver-mentesítésről

A cikk arra is emlékeztet, hogy Obama annak idején parkolópályára tette Orbánt.

– írja a CNN híre Orbán Viktor amerikai látogatásáról. A találkozó összehozza a két populista vezetőt, akik a bevándorlást akarják országaikban megszigorítani, és mindketten élnek, élnének a kerítésépítés lehetőségével. Valamint mindketten keményen bírálják a médiát, és feszült a viszonyuk az EU-val - vette észre a cikket a HVG . A két vezető a Fehér Ház közleménye szerint azért találkozik, hogy mélyítse a két ország közötti együttműködést olyan területeken is, mint a kereskedelem, energiaszektor, kibervédelem. És a nemzetbiztonsági együttműködésben is további lehetőségeket próbálnak keresni. A cikk azt is megemlíti Orbánt az Obama-korszak parkolópályára tette, valamint, hogy Orbán 2001 óta nem járt a Fehér Házban. Ám most Magyarország jelezte, védelmi megállapodást kötne Amerikával, és Trump szívesen adna el amerikai fegyvereket szerte a világban.