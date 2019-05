Orbán Erdélyben is a Néppártot becsmérli - és azt is előírta, kire szavazzanak a határon túli magyarok

A magyar miniszterelnök azt sugallta, nem várja meg, míg az Európai Néppárt (EPP) kizárja soraiból a Fideszt.

„Azoknak a magyaroknak, akik az összmagyar brüsszeli képviseletet szeretnék erősíteni, hogy ott erős hangja legyen a magyarságnak, Romániában az RMDSZ-re kell szavazniuk” - adta ki az utasítást Orbán Viktor Kolozsváron a Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón. Arról teljesen elfeledkezni látszik, hogy nem is olyan rég, a 2007-es romániai EP-választás kampányában - mivel az ország akkor lépett be az Európai Unióba, és ott időközi választást rendeztek - még az RMDSZ ellenében induló Tőkés László független képviselő mellett kampányolt a Székelyföldön, és különösebben nem aggasztotta, hogy ezzel gyengíti a brüsszeli egységes magyar képviseletet. Akkor még úgy vélekedett, hogy a „Kárpát-medencében minden magyar ügy közös ügy, és Tőkés Lászlón kívül nincs még egy olyan ember a Kárpát-medencében – beleértve Kis-Magyarországot is –, aki e térség magyarságának egységét tudná képviselni". Ma már Tőkés László nem kapott helyet a Fidesz listáján , és a miniszterelnök ugyanilyen meggyőződéssel az egykori ősellenségben, az RMDSZ-ben talált partnerre. Hogy Orbán Viktor egyáltalán sajtótájékoztatót tartott, meglepő, hiszen eddigi erdélyi útjain nem vállalta a sajtóval való szembesülést. Igaz, ezúttal is késve érkezett, a média képviselőinek pedig mindössze 15 percnyi lehetőségük volt kérdezni. Azt, hogy ki kérdezhet, az RMDSZ ügyvezető elnöke jelölte ki. Így igazán kényes kérdések nem is hangzottak el, az viszont elkerülhetetlen volt, hogy a Fidesz és az Európai Néppárt (EPP )viszonya szóba kerüljön. Orbán Viktor ezúttal egyértelművé tette, amit már az utóbbi napokban, az olasz Matteo Salvini és az osztrák Heinz-Christian Strache látogatása során is sugallt: a Fidesz nem vár az EPP döntésére, hanem maga hoz majd döntést, mert nem az EPP a lényeg, hanem az, hogy az EP-választás után, az új európai politikai helyzetben hol van a Fidesz helye, hogy megfelelően képviselhesse a magyar érdekeket. A miniszterelnök szerint nem az EPP függesztette fel a Fidesz tagságát, hanem azt maguk javasolták. „Jelenleg a néppárt arra készül, hogy stratégiai szövetséget kössön az európai baloldallal, ami nekünk nem fogadható el, mert mára az egész európai baloldal bevándorláspárti lett, miközben a közép-európai élet legfontosabb kérdése, hogy megakadályozzuk a migrációt” - állította Orbán. A Néppárt képviselői viszont sorra hangsúlyozzák azt: a Fidesz tagsága nem azon múlik, hogy akar-e vagy sem EPP-tag lenni, hanem azon, hogy a párt és az Orbán-kormány tiszteletben tartja-e az EPP-ben mérvadó uniós alapértékeket. A kolozsvári sajtótájékoztatóval szinte egyidőben, Nagyszebenben, ahol már gyülekeztek a mai informális uniós csúcs résztvevői, Joseph Daul EPP-elnök egy másik romániai tagpárt, a Nemzeti Liberális Párt elnökével, Ludovic Orbannal közös sajtótájékoztatón kijelentette: ha Orbán Viktor továbbra is rágalmazza az Európai Uniót, akkor az Európai Néppárt kizárja őt, vagy maga zárja ki magát. Kolozsvárott arra az újságírói kérdésre, hogy mit lép az erdélyi magyar párt, ha a Fideszt kizárják az EPP-ből, követni fogja-e valamely szélsőséges frakcióba vagy a Néppártban marad, Kelemen Hunor leszögezte: az RMDSZ 20 éve tagja a Néppártnak, és a Romániából később csatlakozott pártok kedvéért, amelyek többször is megváltoztatták politikai identitásukat, nem fogják elhagyni az EPP pártcsaládját. Csakhogy a kérdés nem is a román EPP-tagpártok kapcsán, hanem a Fidesszel való egyre szorosabb együttműködés miatt merül fel. Ez a magyar szövetség számára igen érzékeny probléma, az RMDSZ sok szavazatot kockáztatna, ha valamely szélsőséges frakcióba követné Orbánt.