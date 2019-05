Láss csodát: támogatják az egyházak a fideszes családpolitikát

Demeter Szilárd a kortárs irodalom "kovászává és kapuőrévé" tenné a közintézményt, ehhez a jelenlegi költségvetés többszörösét kérte.



A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, Demeter Szilárd tollba mondhatott az Emberi Erőforrások Minisztériumának – erre a következtetésre lehet jutni a HVG birtokába került titkos kormányzati előterjesztésből, amelynek lényege: az intézmény politizálni fog, cserébe duplázzák meg a költségvetését. Miután a Magyar Idők kultúrkampfos cikksorozata után múlt év októberében leváltották Prőhle Gergelyt a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatói posztjáról, a kormányközeli Századvég Alapítványból az intézmény élére helyezett kutató-elemző, Demeter Szilárd az elmúlt hónapokban különböző interjúkban szólalt meg. Lapunknak februárban adott interjújában is beszélt arról, hogy az általa „Nagykörúton belülinek”, elitistának titulált irodalommal szemben a „Nagykörúton kívüli irodalom” áll érdeklődése középpontjában. Főigazgatói pályázatában a külhoni és a határon inneni irodalmat szétválasztotta, írt, majd beszélt arról is, hogy a PIM-nek centralizáló szerepet szán a magyar irodalom itthoni és külföldi népszerűsítésében, az irodalmi élet strukturálásában, irodalmi ügynökséget és nemzetközi kötészeti fesztivált alapítana. Azt sem titkolta, hogy az irodalmi múzeumba vinné a politizálást. „Van egy olyan friss politikai gondolkodás a Századvégen belül, ami a mi politikai életünkre kihatással van. Ha már ennyire átpolitizálódott a kultúra – mert átpolitizálódott –, akkor az én szándékom az, hogy azoknak a gondolatoknak a forrástérképét is bevonzzuk a kulturális diskurzusba” – nyilatkozta lapunknak Demeter. Most a hvg.hu birtokába került az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) által készített, és a tárcavezető, Kásler Miklós által is jóváhagyott titkos kormányzati előterjesztés, ami gondolati és képzavartól sem mentesen – a PIM „a kortárs irodalom kovásza és kapuőre” −újrafogalmazta és beárazta Demeter Szilárd elképzeléseit. A dolgozat előhangjában Orbán Viktor miniszterelnököt idézi, miszerint „a magyar kultúrában, kultúrpolitikában új korszakra van szükség”. Ezért a PIM „ha úgy tetszik: politizáljon, álljon bele az európai és magyar értékek védelmébe, generáljon társadalmi vitákat, provokáljon ki produktív konfliktusokat”. Az elképzelés a „nemzeti jelentőségű irodalmi erőközponttá”, „közép-európai szinten meghatározó ikonikus helyszínné és szervezőközponttá” válásának árát a jelenlegi költségvetésének több mint a duplájára taksálta. A PIM idei költségvetésére fordított 2,9 milliárd forinthoz képest jövőre 6,1 milliárd forintot, majd a következő években 5,8 és 5,4 milliárd forintot irányoznának elő. Érdekesség: februárban a Népszavának Demeter úgy nyilatkozott, a PIM idei költségvetése „az összes tagintézményt beleértve kilencszázmillió forint körüli”, s mintegy kétszázmillió forint gyorssegélyt kapott múlt év végén az Emmitől ahhoz, hogy a költségvetési „lyukakat betömjék”. És hogy mire megy a pénz? Íme Demeter hitvallása ( az Index szíves közlése alapján ):

Nem szeretném, ha a magyar kultúrát „halott fehér emberek” termésének nyilvánítaná valamelyik futóbolond, és ezt nekem el kellene fogadnom, mert ez a PC.

A fiatal írók-költőktől, drámaíróktól és műfordítóktól, akik Móricz-, az Örkény-, illetve Babits-ösztöndíjban részesülnek, elvárnának „havi vagy kéthavi kötelező rendezvényi fellépést a PIM-ben”, ami irodalmi ügynökségként fordítóházként is működne. Az előterjesztés szintén ismert eleme, hogy a különféle írószervezeteket az intézmény székhelyeként működő Károlyi-palotába terelnék, ám újdonság, hogy szárnyai alá venné a Nemzeti Tehetséggondozó Nkft.-t is. Ez a társaság jelenleg az udvari íróakadémiát működtető, állami milliárdokkal kitömött Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nkft. alá tartozik. A PIM az újságíróképzésben is részt venne – mintegy arra rímelve, hogy márciusban a Demeter Szilárdhoz köthető Erdélyi Médiatér Egyesületet 1,9 milliárd forinttal stafírozták ki ahhoz, hogy „erőközponttá” válhasson.