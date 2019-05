Tiborcz már 32. a leggazdagabb magyarok között

Magyarországot az unió most alakuló 2050-es klímacéljainak visszahúzó erői közé sorolja Lontay Zoltán, a Levegő Munkacsoport szakértője.

A mai nagyszebeni uniós csúcs kulisszái mögött újból összecsaphatnak a határozottabb klímapolitikai lépéseket sürgető, valamint az azt visszahúzó tagállamok – idézi az Euractiv értesülését a Greenpeace. A francia, holland, belga, svéd, dán, spanyol, portugál és luxemburgi kormány egy kiszivárgott jegyzet szerint jóval erőteljesebb elköteleződést vár a 2030-as és 2050-es szén-dioxid-kibocsátás-csökkentési célok tényleges elérése érdekében. Így kiállnak az Európai Bizottság ajánlása mellett, miszerint 2050-re az unió egésze nettóban már ne bocsásson ki egyáltalán szén-dioxidot, vagyis az esetlegesen megmaradó szennyezést kössék is meg. Noszogatnák azokat a tagállamokat, amelyek első lépésben az ehhez vezető 2030-as uniós átlagok alatti célokat vállaltak. Kezdeményezik, hogy az uniós támogatások negyedét kizárólag klímavédelmi célokra lehessen fordítani. Egy márciusi értesülés szerint ugyanakkor Németország, a lengyelekkel, csehekkel és magyarokkal az oldalán, kifejezetten vétózná a 2050-re vonatkozó, 0 százalékos kibocsátási célt, pontosabban a dátum kőbe vésését. Kétségtelen: a magyar kormány hivatalos 2050-es célja 52-85 százalék. Ugyanakkor, mint oly sok uniós ügyben, itt is könnyű elveszni a különböző döntési szintek fontossága, véglegessége és hatásai tekintetében; a zavart az egymásnak feszülő erők eltérő hangsúlyú közleményei csak fokozzák. Az Orbán-kormány szintén ellentmondásos üzeneteket tesz közzé. Míg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tavaly Münchenben kijelentette, hogy minden, a bajor autóiparnak ártó uniós klímatervnek keresztbe fekszünk, addig például Cseresnyés Péter, az innovációs és technológiai tárca államtitkára nemrég tagadta a 2050-es célok vétójára vonatkozó parlamenti felvetést. Igaz, kiemelte a klímaintézkedések versenyképességre gyakorolt hatását. A végső döntést a – miniszterelnökökből álló – Európai Tanácstól várja. Nemrég Feldman Zsolt, az agrártárca államtitkára is szembeállította a mezőgazdaság klímavédelmi kötelezettségeit a támogatásokkal. A 2050-es klímacélokban még semmi sem végleges: a nettó 0 kibocsátás egyelőre az Európai Bizottság ajánlása - szögezte le kérdésünkre Lontay Zoltán, a Levegő Munkacsoport szakértői testületének tagja. Ugyanakkor elemzők – például a Climate Action Network (CAN) – már értékelték a különböző tagállami álláspontokat. A civil szervezet a zászlóvivők közé sorolja a franciákat, hollandokat, portugálokat, szlovénokat, spanyolokat, svédeket és Luxemburgot, támogatónak számítanak az olaszok, görögök, litvánok, Ciprus és – ha bennmarad – Nagy-Britannia, az ambiciózusok közé tartoznak a németek, osztrákok, belgák, észtek, írek és szlovákok, Magyarország – a lettekkel és Máltával együtt – tétova, a lemaradók táborát pedig a lengyelek, románok, bolgárok, horvátok és csehek szaporítják. A vita a következő uniós költségvetési ciklus forrásainak kereteiről zajlik – fogalmazott Lontay Zoltán. Eszerint a Bulgáriával és Romániával kiegészült visegrádi 4-ek kifejezetten a kevéssé címkézett, minél szabadabban elkölthető uniós támogatásokért küzdenek. Ez a kör pedig az Európai Tanácsban már a kezdeményezések kisiklatásához elegendő szavazóerőt képvisel. A nyugatabbra fekvő államok ellenpártja viszont éppenséggel szigorúbban szabályozná, hogy az uniós forrásokat kizárólag érdemi szén-dioxid-kibocsátás-csökkentésre lehessen elkölteni. A kulisszák mögött a lemaradókat – így például Magyarországot – most igyekeznek bátrabb lépésekre rábírni, akár egy később, szén-dioxid-kibocsátás-mentességre vonatkozó céldátum megadásával. Végső döntés ugyanakkor minden bizonnyal már az EU-parlamenti választások után, az új testületektől várható. Szegő Judit, a Levegő Munkacsoport éghajlatvédelmi projektvezetője szerint egyelőre az ösztönző, illetve büntetőintézkedések rendszere sem alakult ki. Magyarországnak lemaradás helyett inkább a környező országokkal összefogva ki kellene tűnnie a klímavédelemre nyert uniós támogatások hatékony, a foglalkoztatás-élénkítő elköltésében – vélekedett a környezetkutató szakértő.

Erőtlen hazai vállalások Miután februárban az unió közzétette, az Orbán-kormány kedden saját honlapján is megjelentette a 2030-as megjulóenergiás, energiahatékonysági és szén-dioxid-kibocsátási célértékeket tartalmazó úgynevezett Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) első tervezetét. A két változat nem mutat jelentős különbségeket. Eszerint Magyarország rendre az uniós közös célok alatti értékeket vállal. A megújuló-arány tekintetében a 32 százalékos átlag helyett 20 százalékot, a megtakarítás terén pedig a közös 32,5 százalék helyett 8-10 százalékot célzunk. Bár a szén-dioxid-kibocsátás-csökkentésben elvileg vállaljuk az átlagos, 1990-hez mért 40 százalékot, 2005-ös alapon 30 százalék helyett már csak 7-et hoznánk. A közzétett tervet a társadalmi, szakmai párbeszéd első lépésének tekinti Szegő Judit, a Levegő Munkacsoport éghajlatvédelmi projektvezetője. Reméli, hogy a civil szervezeteknek még a végleges NEKT év végi elkészülte előtt módot biztosítanak egy kifejtettebb anyag véleményezésére, illetve megjegyzéseik még a határidő lejárta előtt beépülhetnek a végleges változatba. Botár Alexa, a Magyar Természetvédők Szövetsége klíma- és energia-programvezetője üdvözölte a kormányzati lépést: ismeretei szerint a NEKT társadalmi egyeztetése május-júniusban indulhat, egy, a mostaninál részletesebb, fejlettebb változatról. Az Európai Bizottság által támogatott PlanUp projekt tegnap nyilvánosságra hozta a lengyel, magyar, olasz, román és spanyol NEKT-terv összehasonlítását. Megállapításaik szerint ezek közül csak Spanyolország tett a 2015-ös párizsi klímamegállapodás céljaiba illeszkedő vállalásokat. A tervezetek nélkülözik az ambíciót, ami, miközben már mindenki érzi a klímakatasztrófa közeledtét, elfogadhatatlan - véli Agnese Ruggiero, a PlanUpot koordináló Carbon Market Watch szakpolitikai referense. A magyar tervezet nem foglalkozik olyan kulcskérdésekkel, mint a fosszilis üzemanyagok adója, az energiaszegénység és az egyéni-közösségi termelés-fogyasztás. A közlekedés terén hiányzik az üvegházgáz-csökkentési cél, sőt itt növekedés várható. Az éghajlatváltozásra sincs alkalmazkodási terv - állapítja meg az anyag, amely konkrét javító tanácsokat is ad. Tavaly egyébként az EU átlagában 2,5 százalékkal mérséklődött a szén-dioxid-kibocsátás, amihez Magyarország 0,8 százalékos csökkenéssel járul hozzá - tette közzé tegnap az Eurostat.