Elszalasztott lehetőség

Tajvan idén 24 éve vezette be a teljes körű egészségügyi ellátási rendszerét. Az NHI – National Health Insurance, azaz Nemzeti Egészségbiztosítási Rendszer – számos alapvető, magas színvonalú szolgáltatást fed le, a megelőzéstől és a kezelésektől a rehabilitáción át a palliatív ellátásig.



A rendszer a világ egyik legjobb egészségbiztosítási rendszerének számít. Az Economist 2017-es egészségügyi ellátáshoz való hozzáférési listáján világszinten az NHI a 14. helyen áll, míg a Bloomberg Finance egészségügyi hatékonysági index listáján 2018-ban 9. helyezést ért el.

A tajvani NHI rendszer sikere számos tényezőnek tudható be. Elsőként annak, hogy egy fizetős modellben a befizetésekhez egyszerre járul hozzá maga a személy, a munkáltató és a kormány. Az extra díjak esetén is azok megállapítása a fizető keresetéhez igazodik, annak függvényében kerül megállapításra. Másodszor annak, hogy az egészségügyi kiadások átláthatósága és kézbentartása érdekében egy olyan fizetési rendszert vezettek be, mely felső határokat szab az állam számára az egészségügyi kiadások tekintetében. Ez a szint 2017-ben a GDP 6,4 százaléka volt – alacsonyabb, mint az OECD átlag. Ugyanebben az évben az NHI adminisztratív költségeit a teljes költségvetés 1 százaléka alatt tartották, ezzel egyidőben a népesség körében a rendszerrel való elégedettségi ráta 86 százalék volt. Harmadszor, az integrált megelőző egészségügyi szolgáltatások és a jól teljesítő területek megtámogatása, ösztönzése magas minőségű ellátást biztosít, és tovább ösztönzi a népegészségi színvonal javítását. Negyedszer, annak érdekében, hogy az egészségügyben az egyenlőtlenségeket csökkentsék, plusztámogatásokat vezettek be a hátrányosabb helyzetben levő csoportok - mint pl. az alacsonyabb keresetűek vagy a munkanélküliek – számára.

A preventív és elsődleges egészségügyi ellátás biztosítása a legköltséghatékonyabb megközelítés az univerzális egészségügyi ellátás eléréséhez. A tajvani Egészségügyi és Népjóléti Minisztérium olyan eszközöket fejlesztett, melyek a mesterséges intelligencia és a felhő alapú számítástechnika eszközeit használják az óriási adatbázis kiépítésére, mely anyag az elmúlt 24 évben gyülemlett fel. Például beindították a MediCloud rendszert, hogy az egészségügyi szolgáltatók lekérdezhessék a pácienseik egészségügyi adatait az NHI rendszeréből; a PharmaCloud rendszer pedig a felírható gyógyszerek tekintetében szolgáltat információt az orvosoknak és gyógyszerészeknek.

Tajvan hatalmas tapasztalatot szerzett azon a területen, hogy hogyan lehet kihasználni az információs technológiában megszerzett versenyelőnyt a szolgáltatások színvonalának és a népesség egészségének általános javításában. A WHO Health Workforce 2030 célkitűzéseire válaszul Tajvan számos ösztöndíjat és képzési programot is felkínált tajvani és más országbeli állampolgárok részére az orvoslás, a nővérképzés, a fogorvosképzés, az egészségügyi adminisztráció és közegészségügy területein.

Ezen időkben, amikor az univerzális egészségügyi ellátás az egyik legsürgetőbb és legfontosabb feladat a világban, Tajvan aktívan felkínálja és szeretné megosztani a megszerzett tapasztalatait az egészségügyi reformok terén. Sajnos politikai akadályok miatt Tajvannak nincs meg a lehetősége, hogy részt vegyen a WHO döntéshozó szervének, a WHA-nak a munkájában, illetve hozzájáruljon ehhez. Az utóbbi két évben a WHO megtagadta a tajvani delegátustól a részvételt a közgyűlés munkájában - annak a delegációnak a részvételét, mely egy demokratikus és békés ország 23 millió polgárát képviselhetné.

Ennek ellenére Tajvan továbbra is elkötelezett a regionális és globális egészségügyi kooperáció mellett, és szeretné megosztani tapasztalatait, kapacitását és reformjait azokkal az országokkal, amelyeknek erre szükségük van. Tajvan szeretné támogatni, hogy 2030-ra az univerzális egészségügyi ellátás realitássá váljék.

Mindezen hátráltatások ellenére sürgetjük a WHO-t, hogy adjon pozitív választ Tajvan kérésére, hogy részt vehessen a WHA ülésein és az annak munkájával kapcsolatos technikai megbeszéléseken, mechanizmusokban és tevékenységekben. A WHO-nak a saját irányelvei szerint kell cselekednie, melyben szerepel a befogadás és az univerzális részvétel lehetősége bárki számára.