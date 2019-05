Megszüntette a bíróság a Czeglédy Csaba elleni büntetőeljárást

A matematika írásbeli érettségiket összeállító bizottság álláspontja szerint a feladatsor nehézsége feladatonként és összesítve is megfelelő volt - közölte az Oktatási Hivatal. A keddi matematikavizsga után diákok az érettségi feladatsor túlzott nehézsége miatt petíciót indítottak , amelyben kezdeményezték a pontszámok csökkentését. A petíciót több tízezren írták alá. Az Oktatási Hivatal a kezdeményezésre reagálva kiemelte: az érettségi feladatlapok kidolgozása minden vizsgatárgyból a tételkészítő bizottság feladata és felelőssége. A bizottságokban tapasztalt, gyakorlott szaktanárok, valamint szakmai lektorok gondoskodnak a feladatsorok minőségéről, valamint arról, hogy azok a vizsgakövetelményeknek és a korábbi évek vizsgáztatási tapasztalatainak megfeleljenek - mutattak rá, hozzátéve: a tételkészítő bizottság álláspontja alapján a feladatsor nehézsége feladatonként és összesítve is megfelelő volt, megoldásukhoz nem kellett a középszinten elvárhatónál több tudás. A matematika középszintű érettségi vizsgát - az emelt szintű vizsgát választók kivételével - szinte mindenkinek teljesítenie kell, aki érettségi bizonyítványt kíván szerezni. Kitértek arra is, hogy a jegyek átlaga az elmúlt években egyenletes és stabil volt, és "egyelőre nem rendelkezünk információval arról, hogy az eredmények gyengébbek lettek-e". A vizsga folyamatába való beavatkozásra csak akkor van lehetőség, ha a vizsga biztonságos, jogszerű lebonyolítását veszélyeztető körülmény merül fel, ilyenre azonban nem került sor - írták.