Új látásmódok – Megnyílt a Magyar Pavilon Velencében

Megnyílt a Magyar Pavilon az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálén. Waliczky Tamás újmédia művész a látás új dimenzióival ismerteti meg a látogatókat.

Egyszerre izgalmas, sokak számára kezdetben talán szokatlan, ugyanakkor a látogatót az alkotások részleteihez mind közelebb és közelebb vonzó projektet láthatunk a Magyar Pavilonban az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálén. Hazánkat idén Waliczky Tamás, a kortárs újmédia művészet egyik legismertebb és legkiválóbb alkotója képviseli Képzelt kamerák című kiállításával. “Az újmédia művészet nemcsak arról ismeretes, hogy új médiumokat, elsősorban digitális technológiát használ, hanem hogy maga a médium mikéntje is hangsúlyos szerepet tölt be a műben, hiszen nemcsak eszköze a művésznek, hanem gondolkodásmódjának alakítója is, és ilyenképpen szorosan összefonódik a mű mondanivalójával” – beszélt a műfaj jellemvonásairól lapunknak a kiállítás kurátora, Szegedy-Maszák Zsuzsanna, művészettörténész, a Budapesti Történeti Múzeum – Budapest Galéria főosztályvezetője. “Waliczky Tamás egész eddigi pályáját az újmédia művészet ezen definíciója határozta meg, munkáival teljes mértékben lépést tart a nemzetközi újművészetben megfigyelhető alakulásokkal, így az is jellemző vonása a mostani projektjének, hogy helyt ad az analóg technikák iránti érdeklődésének. Ami talán szokatlanabb a jelenlegi újmédia művészetben, hogy a Magyar Pavilonban kiállított alkotások első ránézésre csak részben – elsősorban 3D szoftveres megformálásukkal – köthetők az újmédia művészethez, mely túlnyomórészt mozgó, időalapú, virtuális és interaktív” – részletezte a kurátor.

A Velencében bemutatott, november 24-ig látogatható kiállítás rendkívül sokrétű: a huszonhárom lightboxban huszonhárom egyedi, és pontosabb mechanikájának megértése nélkül is rendkívül izgalmas képpel találkozhatnak az érdeklődők. A képekhez magyar, angol és olasz nyelvű, qr kóddal hozzáférhető magyarázatok is társulnak, megkönnyítve a befogadók számára annak elképzelését, milyen felvételt készít vagy vetít az adott eszköz. Szegedy-Maszák Zsuzsanna ennek kapcsán megjegyezte, “a kortárs művészetben az már túlnyomórészt elfogadott, hogy szöveges magyarázat sokszor kíséri a műveket. Megkockáztatom: ha valaki jobban megnézi az ábrázolt masinákat, akkor sok esetben ki lehet találni működésüket. Továbbá úgy gondolom, hogy ezeknek az ismerete hiányában is gyönyörű számítógépes grafikai kompozíciókat látunk.” A kiállítótér része még egy interaktív installáció is, amely az egyik lightboxon látható analóg elven működő fényképezőgép digitális parafrázisa. “Mindkét esetben két felvétel – egy portré és egy tájkép vagy az égboltról készített kép – egyesítéséről van szó és mindkét esetben nagyon fontos a felvételek egyidejűsége. Az idő eleme amúgy minden egyes gépezetben valamilyen módon jelen van, ezzel is utalva az újmédia művészetre jellemző időalapúságra. Az installációval kipróbálhatja a látogató, hogy milyen képeket képes létrehozni Waliczky egyik fantáziakamerája. Egy helyben generált qr kód segítségével pedig magával viheti telefonján a velencei égbolttal összemontírozott szelfit” – részletezte Szegedy Maszák Zsuzsanna. “Azzal, hogy Waliczky Tamás Képzelt kamerák projektje képviseli Magyarországot, egy egészen kiváló művész rendkívül összetett, és mai kort relevánsan érintő műalkotás csoportja kerül bemutatásra a világ egyik továbbra is legnagyobb figyelmet kapó kortárs művészeti színterén. Az, hogy ez ráadásul újmédia művészet, a nemzetközi szcéna és a magyar szcéna felé is jelzi, hogy ha lehetőség van rá, akkor kiemelt figyelmet szentel a számítógép alapú művészetnek a mai magyar kortárs művészet” – hangsúlyozta a kurátor a kiállítás jelentőségét illetően. Annak kapcsán, mennyire lehet szokatlan, nehezen értelmezhető ez a fajta művészeti felfogás a nézőknek, Szegedy-Maszák Zsuzsanna megjegyezte, amellett, hogy az újmédia művészet már több évtizedes hagyományra tekint vissza – a legutóbbi Velencei Képzőművészeti Biennále alkalmával rendezett HyperPavilion 3000 nm-es területen adott helyet kifejezetten a digitális művészetnek –, a Magyar Pavilonban bemutatott munkák túlnyomórésze álló; statikus képek, ugyanúgy megkomponált ábrázolások, mint egy festménysorozat vagy egy szoborcsoport.

„A huszonhárom ábrázolt gép a látás leképezésének legalább huszonhárom lehetőségét rejti magában. Waliczky Tamás felfogása a látásról arra hívja fel a figyelmet, hogy ez egy végtelen, lezáratlan halmaz, hiszen minden ember máshogy lát, sőt egyazon ember látása is folyamatosan változik” – mondta Szegedy Maszák Zsuzsanna. “Az emberi látás és térérzékelés korlátjaival kapcsolatos teoretikus írások a XIX. században – történetesen a fényképezés feltalálásával egyidőben – rendkívüli mértékben megnőttek. Waliczky masinái ennek a látás megfejtésére irányuló érdeklődésnek a folytatásai, melyeket ő már a számítógép segítségével felismert látási lehetőségekkel, illetve a saját korunkban megfigyelhető látásmódokkal egészít ki. Egy művész mutatja meg, hogy milyen eltérő módon látunk, de nem kizárt, hogy a látáskutatók hasonló felfedezéseket kutatnak” – hangsúlyozta a kurátor. Úgy véli, annak minden esélye megvan, hogy a Magyar Pavilon kiállítására sokan fel fognak figyelni Velencében, mivel több oldalról is megközelíthető a műcsoport: “formailag, mint grafikai kompozíciók, gondolatilag, mint az emberi látás megértése, technikailag, mint egy lehetséges fényképezőgép történet, stb. A lightboxok, az animációk és az interaktív installáció együtt egy nagyon egységes feldolgozása a látás leképezése, a „valóság” ábrázolása kérdéskörnek. Ez bizonyára sokak számára nyilvánvaló lesz” – vélekedik Szegedy-Maszák Zsuzsanna. Úgy gondolja, mivel a Biennálén rengeteg új alkotás lesz látható Walicky nevének nemzetközi szintű ismertsége bizonyára a Magyar Pavilon sikerének előnyére fog válni. Hozzátette, a nemzetközi újmédia művészet számos elismert szereplője jelezte már érdeklődését a kiállítás iránt.

„Érdekes idők” „Élj érdekes időkben!” (May You Live In Interesting Times) címmel, kilencven nemzet részvételével rendezik meg idén az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálét. A cím, amelyet Ralph Rugoff, amerikai művészettörténész, a biennále főkurátora jelölt ki a központi kiállításnak, egy kínaiaknak tulajdonított mondást idéz meg, amely nem csupán áldást, hanem átkot is jelenthet. A főkurátor választását azzal indokolja, hogy ma is „érdekes időket” élünk, amelyben egymást követik a mindenkit érintő társadalmi krízisek: programjában többek közt megemlíti, hogy a tudatosan terjesztett álhírek aláássák a társadalmi párbeszédet, egyre inkább terjed a nacionalizmus, és növekszik az autoriter kormányok szerepe a világ számos pontján. Úgy véli, a művészet talán új utakat és megoldásokat kínálhat, hogyan éljünk és gondolkodjunk ezekben az „érdekes időkben.”

Kilencven ország alkotói Velencében

A hetvenkilenc nemzetközi alkotó munkáiból válogatott központi tárlat mellett kilencven ország saját kiállítással látható a Giardini kert pavilonjaiban, az Arsenale egykori hajóépítő csarnokaiban, valamint Velence számos pontján. Ghána, Madagaszkár, Malajzia és Pakisztán első alkalommal vesz részt a nemzetközi seregszemlén, a Dominikai Köztársaság először állít ki saját pavilonban. Bár a központi kiállításon magyar művész nem vesz részt, Németország pavilonjának Zólyom Franciska személyében magyar kurátora van. Infó: A Magyar Pavilon megnyitóján Waliczky Tamás munkáját és a kiállítást Jeffrey Shaw újmédia művész, egyetemi professzor, a kortárs médiaművészet meghatározó alakja méltatta. Beszédet mondott továbbá Fekete Péter kulturális államtitkár, a kurátor, Szegedy-Maszák Zsuzsanna, valamint Fabényi Julia, nemzeti biztos, a Ludwig Múzeum igazgatója. A Giardini területén található pavilonban Waliczky Tamás május 12-én, 13-án és 15-én tárlatvezetést tart. Az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále november 24-ig látogatható.