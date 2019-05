Uniós milliárdokat költött a kétes minőségű állami tankönyvek fejlesztésére a kormány, a magánkiadókat meg elsorvasztják

Ez persze önmagában nem orvosolja azt a helyzetet, hogy a hatalom megpróbálja a póznákról leszorítani az ellenzéki üzeneteket.

Plakátügyben ha át nem is törte a jelek szerint a falat az MSZP, de megrepesztette – a párt minden megyei jogú város vezetésének levelet postázott, azt tudakolva: plakátolhatnak-e az önkormányzathoz tartozó oszlopokon. Eddig három – történetesen fideszes irányítású – város válaszolt. Pécs polgármestere (Páva Zsolt) nem járult hozzá, hogy a szocialisták közterületi oszlopokról üzenjenek. Veszprém megengedőbbnek bizonyult, mondván: a városvezetés akkor ad hozzájáruló nyilatkozatot a plakátoláshoz, amennyiben megismerte a pontos igényeket (többek között a helyszíneket – ezek kiválasztásához mellékelte oszlopregiszterét is). Fehérvár első embere Cser-Palkovics András azt írta, a jegyzővel egyeztetve olyan javaslatot terjeszt a közgyűlés elé, hogy politikai reklámok kerülhessenek a válasz villanyoszlopaira. Azért az örömben akad némi üröm is. például Az, hogy a város területén magasodó oszlopoknak csak a töredéke felett rendelkezik az önkormányzat (Pécsett például ez az arány mintegy 17 százalék, Veszprémben pedig nagyjából 10 százalék.) Ráadásul ezen a „pöttöm részesedésen” az MSZP nemcsak az ellenzéki pártokkal, hanem a Fidesszel is osztozni kell a szocialistáknak. Az ország villanyoszlopainak zöme ugyanis a magánkézben lévő szolgáltatók tulajdona, és ezek a társaságok kiadták bérbe póznafelületeiket a Garancsi István (Orbán Viktor egyik kedvenc oligarchája) érdekeltségébe tartozó Esma Zrt.-nek. Így az áramvállalatok azt állítják, a reklámügynökség dönti el, ki hirdethet, az Esma viszont arra hivatkozik, hogy a cégekkel kötött szerződése kizárja, hogy politikai hirdetések kapjanak helyet az oszlopokon. Csakhogy a jelek szerint kettős a mérce: a Pest Megyei Választási Bizottság épp most adott helyt a Demokratikus Koalíció kifogásának, miszerint nem járja, hogy azokon az oszlopokon amiket az ELMÜ Zrt.-től bérel az Esma, a Fidesz közzétehet kampányhirdetéseket.