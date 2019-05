„Keresünk egy kisgyereket, akit meg kellene keresztelni” - Erdélyben is kicsiket puszilgatott Orbán

Újra gyerekekkel cukiskodott az Erdélybe látogató miniszterelnök, ezúttal egy szászfenesi családhoz ugrott be köszönni.

A romániai EU-csúcsra utazva sem mulasztotta el Orbán Viktor, hogy hódoljon a politikai pedofília szokásának: mielőtt Nagyszebenbe utazott volna, felkeresett egy többgyerekes szászfenesi családot Velük már 2017 októberében is találkozott, a helyi templomszentelés és a család Emma nevű kislányának keresztelőjének alkalmával – az újbóli találkozóról videó is készült. A nagy médiafelhajtással kísért 2017-es eseményen a kislányt egyébként Bogárdi-Szabó István református püspök keresztelte meg, de Orbán részben magáénak tartja az érdemet, hiszen a múltat felidézve úgy fogalmaz: „kereszteltünk”

A tulajdonosi szemlélet a felvétel egészét áthatja, de igazán markánssá csak a nagymama megjegyzése teszi, … „keresünk egy kisgyereket, akit meg kellene keresztelni, s akkor egyszer mondtam, hogy tiszteletes úr, nekem van egy kisunokám, már hat hónapos, már meg kellene őtet keresztelni. Hát akkor aszondja, ez a mi gyerekünk, és úgy is lett, ő lett a kis Emma” -mondta büszkén az asszony. Ritka az olyan eset, amikor egy tiszteletes kutat keresztelni való gyerek után. Az okokról megkérdeztük Máté Istvánt, a szászfenesi református egyházközség tiszteletesét, aki szerint keresést nem Orbán Viktor látogatása, hanem a szászfenesi templom felavatása indokolta – erre az eseményre érkezett a magyar miniszterelnök is. A történtek azonban így is összefüggnek, hiszen a magyar kormány mintegy félmillió eurós támogatása nélkül a templomot sem lehetett volna befejezni és felavatni.