Lojális bírók háborodtak fel Handó felmentésének ötletén

Újrarajzolták a miskolci választókörzeteket, azt követően, hogy a Miskolci Törvényszék hatályon kívül helyezte a városi jegyző ezzel kapcsolatos korábbi döntését. Mint ismeretes , a helyi választási iroda – élén Alakszai Zoltán jegyzővel, aki a jelenlegi fideszes polgármesternek, Kriza Ákosnak korábban kabinetfőnöke volt - felszámolt egy körzetet, mert a város lakossága a legutóbbi voksolás óta 160 ezer alá csökkent. Emiatt a korábbi 28 helyett csak 27 képviselője lesz a városnak: tizenkilencen egyéniben, nyolcan listáról juthatnak be a testületbe. Hogy, hogy nem, az új körzetek megrajzolásánál a döntéshozóknak épp az 1994 óta minden önkormányzati választáson, egyéni körzetben zsinórban győztes szocialista Bartha György „territóriumára” esett a választásuk, ezt szüntették meg egyetlen tollvonással. Az ellenzék – amelynek tagjait egyébként semmilyen egyeztetésre nem hívták meg – tiltakozott, és bírósághoz fordult jogorvoslatért. A Miskolci Törvényszék új eljárásra kötelezte a jegyzőt, s külön kiemelte, hogy ha egy választókerület létszáma 5 százaléknál nagyobb mértékben eltér az átlagtól, annak okait külön is meg kell indokolnia. Miskolc honlapjára szerdán felkerült az új térkép, rajta az új körzetekkel . - Korábban a tizenkilencből tizenegyben volt öt százaléknál nagyobb létszámeltérés, most „csak” háromban van – mondta a Népszavának dr. Simon Gábor, a szocialisták miskolci elnöke. Szavai szerint így valamelyest javult a helyzet, jogilag vélhetően már nem lehet belekötni az új körzethatárokba, noha „politikailag” továbbra is van bennük kifogásolnivaló. Érthetetlen például, miért nem követték a korábbi történelmi és földrajzi körzethatárokat, miért nyúlik be egy-egy utca amorf módon egy másik körzetbe. Az is különös, miként jöhetett létre egy Diósgyőrt és Miskolc-Tapolcát is magában foglaló hosszú nyúlványú terület, két, teljesen eltérő hagyományú szavazóbázissal: az egyik a gyári munkások lakóövezete, a másik tipikus kertvárosi rész, villasorral. - Nemigen lesz olyan jelölt, aki mindkét rész elvárásainak megfelel, érezhető a döntéshozók szándéka, hogy itt ne a személyiség, hanem a pártszimpátia alapján történjen majd a voksolás – mondta a szocialista elnök, Hozzátette: Bartha György korábbi körzete továbbra sincs ott a térképen önállóként, de szavai szerint az ellenzéki pártok egyeztetésein minden bizonnyal elfogadják majd a többiek, hogy a 25 éve sikeres szocialista képviselő jelölt egy másik, hasonló bázisú körzetben mérethesse meg magát.