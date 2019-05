Feszültség a Fideszben: Orbán mintha kiprovokálná a néppárti szakítást

Ahogy a szimpatizánsaik, úgy a kormánypárt több vezető politikusa sem nézi jó szemmel a párt kisodródását az Európai Néppártból.

Bár Orbán Viktor mintha ki szeretné provokálni a szakítást és egyre nyíltabban szimpatizál a Matteo Salvini által létrehozni kívánt új nacionalista frakció ötletével, a jelek szerint ebben korántsem egységes mögötte a Fidesz. A Salvini vezette Liga és Heinz-Christian Strache pártja, az Osztrák Szabadságpárt egyaránt a Nemzet és Szabadság Európája frakcióban ül, ennek jelenleg tagja még a belga Flamand Érdek, a holland Szabadságpárt, a lengyel Új Jobboldali Kongresszus, az Alternatíva Németországért (AfD) és a francia Nemzeti Gyűlés. Bármely új, bevándorlásellenes frakciónak is nyilván ez a formáció lenne az alapja, ami jelenleg több problémát is okoz a Fidesznek. Az egyik, hogy a jelek szerint maguk a fideszesek sem lelkesednek a formáció több tagjáért, az AfD-ről és Marine Le Pen Nemzeti Gyűléséről van szó elsősorban. Úgy tudjuk, erről zárt körben diplomaták előtt nemrég egy magas rangú fideszes is beszélt, aki egyáltalán nem titkolta, hogy aggasztják a párt jövőjével kapcsolatos tendenciák, a kisodródás az EPP-ből. Marine Le Pent szintén vállalhatatlannak nevezte az illető. Az EP-választások után vélhetően új szélsőjobboldali pártok is csatlakoznak majd a formálódó bevándorlásellenes frakcióhoz, olyanok is, amelyek szintén nehezen vállalhatók. Itt van például az észt Konzervatív Néppárt (EKRE), amelynek egy vezetője korábban azt írta például, hogy „rejtett zsidók” irányítják az észt politikát. Orbán Viktor a Strachével folytatott megbeszélései után azt mondta, kormányra kerülve ezek a pártok mindig bebizonyítják, hogy felelősen politizálnak. Nem feltétlenül így gondolja viszont Marine Le Pen, aki európai kampánykörútján legutóbb nyíltan bírálta a belga Új Flamand Szövetséget, azzal vádolva őket, hogy miközben ellenzékben nagyon bevándorlásellenesek voltak, kormányra kerülve már nem tesznek semmit a migráció ellen. Ez azt is mutatja, nem lesz egyszerű az együttműködés az egyes pártok között még akkor sem, ha sikerül egy frakciót alakítaniuk. Miközben Orbán a felszínen egyre jobban összeveszik a Néppárt vezetőivel, a párt több politikusa még mindig próbálja menteni a helyzetet. Úgy tudjuk, Trócsányi László már találkozott és még fog is Michel Barnier EPP-alelnökkel. Igaz, ennek oka lehet az egyre több a találgatás arról, hogy végül a francia Brexit-ügyi főtárgyaló lesz a Néppárt jelöltje az Európai Bizottság elnöki posztjára.