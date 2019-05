Washington Post: Hiba Orbánt beengedni a Fehér Házba!

Trump egy olyan ember politiikáját szentesíti, aki lerombolta a demokráciát.

Két neves szakértő úgy ítéli meg, hogy Orbán Viktornak semmi keresnivalója a Fehér Házban. Kommentárjában Rob Berschinski, a Human Rights First alelnöke, illetve Hal Brands, a Johns Hopkins Egyetem professzora előrevetíti, hogy hétfőn Dobald Trump meleg fogadtatásban részesíti majd a tekintélyelvű magyar erős embert, aki már régóta várja is ezt a támogatást. Ám a látogatás hatalmas hiba, nem csak azért, mert jóváhagyás egy olyan vezető részére, aki sikerrel rombolta le a demokráciát, hanem mert megerősíti azt a programot, amely alapvetően fenyegeti a transzatlanti biztonságot. Az elnök már idáig is dicshimnusszal árasztott el egy sor ilyen politikust, Putyintól kezdve Erdoganig, így agyonbabusgatta a venezuelai és a nicaraguai államfőt, noha azoknál korruptabb és demokráciaellenesebb politikus nem létezik. De Orbán még így is kiemelkedik a sorból. Hiszen olyan lépéseket hajtott végre a demokrácia ellen, amelyekről Trump legfeljebb csak twitter-üzenetkben reegélhet. Ezzel párhuzamosan a kormányfő közelebb húzódott Oroszországhoz. Ahogyan a sajtót és a civileket támadja, az a Kreml taktikáját idézi. És ami még aggasztóbb: az orosz titkosszolgálat erősen jelen van Magyarországon, amely Moszkva falovának szerepét tölti be a NATO-ban. A washingtoni kormányzat úgy reagált minderre, hogy felkarolta a magyar vezetést. Azzal érvel, hogy ha szemet huny a jogsértések fölött, akkor a maga oldalán tudja tartani Budapestet az oroszok ellen, sőt, lehet, hogy még fegyvereket is el tud neki adni. Ám a stratégia visszaüt. Ez a politika ugyanis ellentétben áll Amerika kinyilatkoztatott értékeivel és hosszú távon sincs értelme. Nem véletlen, hogy Orbán összeáll Putyinnal, hiszen feladta a liberális demokráciát, viszont a hasonló a hasonlónak örül. De az orbánizmus még ennél is nagyobb veszélyt jelent, ha azt vesszük, hogy a politikus leporolja az európai történelem sötétebb fejezeteit, hogy hatalmon tudjon maradni. Újra akarja írni az ország szerepét a holokausztban, egyben igényt támaszt a Trianon után elvesztett területekre. Azaz személyében az etnonacionalista jobboldal előkapta a régóta szunnyadó sovinizmust, jóllehet az ország mást ígért a NATO-belépéskor. Orbán erősen támogatja a két háború közti magyar vezetők rehabilitálását. Nagy-Magyarország emlékművet akar Budapestre. A békeszerződés az idén nyáron lesz 100 éves és addig a kormányfő várhatóan csak fokozza a nacionalista retorikát. De a tűzzel játszik, amikor irredenta szöveget nyom. Mégsem valószínű, hogy Trump bármelyik kérdést felveti majd neki. És lehet, hogy a magyar politikus etnonacionalizmusa csak évek multán érik be. De történelmi párhuzamok miatt a nemzetközi biztonságot veszélyezteti, amit csinál. Egy ilyen ember nem vendégeskedhet az amerikai elnök irodájában.