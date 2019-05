Száz év után újra barnamedvét láttak Portugáliában

A madárfajok védelmének fontosságára hívja fel a figyelmet a Budakeszi Vadaspark a Madarak és Fák Napja alkalmából szombaton.

Bella és Belizár, a hóbagolypár is látható szombaton, a Madarak és Fák Napján a Budakeszi Vadasparkban . A két madárritkaságon kívül olyan jól ismert vagy különlegességnek számító fajokkal is találkozhatnak az érdeklődők, mint a macskabagoly, a pusztai sas, a vércse, a holló, a kuvik, a tőkés réce, a fürj vagy a fogoly, nem beszélve a baromfiudvarból vagy a városi háztetőkről is jól ismert madarakról.