A Momentum beelőzte a Jobbikot egy fontos közegben - és bizony a Fidesz is

Már nem a Jobbik, hanem a Momentum a legnépszerűbb párt az egyetemisták körében – derült ki a a Magyar Tudományos Akadémia legújabb kutatásából, amelyet elsőként a Magyar Hang ismertetett. A felmérés alapján egy most vasárnapi választáson a hallgatók 16 százaléka a parlamenten kívüli pártra voksolna. A Fidesz stabilan tartja a második helyét, a baloldali pártok viszont továbbra is képtelenek előrelépni a körükben. Egy meglepő adat is kiderült a kutatásból: