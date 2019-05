Az elnöki vétó ellenére elfogadták a himnusztörvényt Szlovákiában

Igaz, a Híd által benyújtott módosításokat is, így már nem büntetik a magyar himnusz eléneklését.

Második nekifutásra, pénteken pontot tett a szlovák parlament a március 27-e óta húzódó, Lex-DAC-ként ismertté vált himnusztörvény körüli vitára. Amint arról a Népszava is beszámolt, a pozsonyi parlament elfogadta a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) nemzeti jelképektől szóló törvénymódosítását, amelynek egyik paragrafusa előírta, hogy más állam himnusza csak abban az esetben játszható le valamely rendezvényen, ha jelen van az adott ország hivatalos küldöttsége is. A törvényt ki-ki kedve szerint értelmezte, egyesek szerint büntethetővé tette például a magyar himnusz eléneklését magyar közösségi eseményeken, ünnepeken, de mindenekelőtt a dunaszerdahelyi DAC-stadionban, a labdarúgó mérkőzések előtt. Mások szerint nem erről volt eleve szó, Andrej Danko, a módosítást kezdeményező SNS elnöke úgy magyarázta, hogy 1993-tól érvényben van Szlovákiában az a törvény, amely az államhimnusz lejátszásáról szól, módosító javaslatuk pedig nem tiltja semmilyen himnusz lejátszását közösségi eseményeken, „csupán” arról van szó, hogy állami ünnepek idején ne játsszák le és énekeljék más államok himnuszát, amennyiben nincs jelen az adott ország hivatalos küldöttje. De ezt sem a szlovák demokratikus ellenzék, sem Andrej Kiska államfő nem így értelmezte, az ellenzék tiltakozott, az államfő pedig, részben a Híd párt kérésére- megvétózta a törvényt. A Bugár Béla vezette formáció számára már-már kegyelemdöféssel ért fel a módosítás elfogadása. Bugár porckorongsérv műtét miatt hiányzott a szavazásról, párttársai pedig „véletlenül” megszavazták a törvényt, elkerülte figyelmüket a vonatkozó rész. A Híd népszerűségét igen megtépázta már eleve a Robert Fico vezette Smer és az SNS-el kötött kormánykoalíció, majd az, hogy nem lépett ki abból a tavalyi újságírógyilkosság után. A Híd 5 százalék alá kezdett süllyedni, a Lex-Dac pedig 3,9-re vitte le támogatóinak arányát a napokban közzétett legutolsó közvélemény-kutatás szerint. Bugárék bocsánatot kértek a történtek miatt, majd beterjesztettek egy módosító indítványt a törvényhez, arra az esetre, ha a parlament megtöri az elnöki vétót és mégis elfogadja a jogszabályt. Kiska ugyanis nem csak a vitatott paragrafust, a teljes törvényt visszadobta, szükségtelennek minősítve azt. Csütörtökön újra napirendre került a tervezet, pénteken a parlament valóban megtörte az elnök vétót, de gyorsított eljárásban elfogadja Bugárék javaslatait is. Így marad a himnusztörvény, de az már nem bünteti a magyar himnusz éneklését sem a stadionban sem a közösségi rendezvényeken. És marad a bizonytalanság a Híd számára az európai parlamenti választásokon. Jelen állás szerint mind Bugár Béla pártja, mind a rivális magyar párt, az MKP kihull a brüsszeli parlamentből.