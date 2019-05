Orbán csak egy napot marad Washingtonban

A ljubljanai parlament vizsgálóbizottságot állított fel, amely az esetleges illegális pártfinanszírozást vizsgálja Orbán Viktor szövetségesének a médiájában.

Egyre több országra terjeszti ki a csápjait a magyar médiapolip az európai választások előtt, írja a 24.hu . A szlovéniai cikkek szerint a polip tőkéje jelentősen javította a szlovén migránsozó, bevándorlásellenes pártmédia helyzetét. A szlovén SDS, Janez Jansa pártja a Fidesz legfőbb támogatója az Európai Néppártban, a Fidesz tervezett kizárása is tiltakozott, mondván, ez esetben kilépnek a konzervatív pártcsaládból. Nem véletlen, hogy a kérdés a szlovéniai politikai életet is erősen foglalkoztatja. A ljubljanai parlament vizsgálóbizottságot állított fel, amely az esetleges illegális pártfinanszírozást vizsgálja az SDS médiájában. Orbán kulcsemberének a szlovéniai médiavállalkozások hátterében Schatz Pétert nevezi a Siol.net. Ő tavaly állítólag többmillió eurót forgatott meg délnyugati szomszédunkban - az újság szerint ugyanis szép bevételt termelt ottani vállalkozása, az R-Post-R nevű cég. Ez a vállalkozás tartja kezében a Nova obzorja kiadó 66 százalékát, amely a Demokracija nevű hetilapot adja ki és a Škandal24.si weblapot üzemelteti. Schatz tagja a Novatv24 nevű társaság igazgatótanácsának, amely a hasonló nevű tévét és weblapot üzemelteti. A testület tagja Adamik Ágnes is, aki Schatzcal együtt építgeti a Habony-médiát immár évek óta külföldön. Nemcsak Szlovéniában, hanem Észak-Macedóniában is vannak vállalkozásai. Az igazgatótanácsban számos, SDS-hez kötődő politikus, például egy korábbi védelmi miniszter található. De Klavdija Snežič is itt üldögél, aki a zavaros hátterű adótanácsadó, Roka Snežič felesége. Snežič kötődik a korábbi magyar vonatkozású szlovéniai botrányokhoz is, így kapcsolatba hozható azzal a boszniai szerb nővel, Dijana Đuđić-csal, aki állítólag magyar közvetítéssel jutott el az SDS-hez, és adott a pártnak kölcsön 450 ezer eurót, jó egy évvel ezelőtt. A Novatv24 tavaly nyereséges volt, ez először fordult elő 2015-ös alapítása óta. A nyereség nem volt túl nagy: 28 ezer euró, de annak az eredménye, hogy sikerült megduplázni a bevételeket. A forgalom 2018-ban elérte ugyanis a 1,5 millió eurót. Korábban a cég majdnem egymilliós veszteséget termelt, ami azért nem okozott gondot, mert a magyar tulajdonosok 800 ezer eurót pumpáltak a cégbe 2017-ben. A magyarok azonban jönnek-mennek az SDS pártcégeiben. A Modern Media Group és a Ripost nevű cégek eladták a részesedésüket, amelyeket a Hespereia és az Okeanis nevű társaságok vettek meg. Ez utóbbiakat pár hónapja alapítottak Budapesten. A Hesperiát a Siol.net Adamik Ágneshez köti. Adamiknak van más szlovén cége is: a Crecol Media, amely tavaly 23 eurós bevétel dacára 328 ezer eurót költött, miután 400 ezer eurót fektettek bele. Az Okeanis nevű cég a Siol.net szerint Németh Ádám Gábor tulajdonában van. Hogy a Novatv24 tulajdonosi szerkezete miért alakult át, hivatalosan nem tudni. A Siol.net azt sejteti alcímében, hogy talán az Orbánhoz vezető nyomokat akarják eltüntetni a módosításokkal. Ugyanis a két korábbi társtulajdonos, a Modern Media Group és a Ripost bekerült a nagy Fidesz-közeli médiaholdingba, a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványba, amely mintegy ötszáz magyarországi médiaterméket vett az irányítása alá. Az alapítványi tulajdonban lévő kormánypárti médiaholdingot Brüsszel is figyeli, hiszen a magyar médiapiac bevételeinek nyolcvan százalékát mondhatja magáénak. Brüsszel állítólag tanulmányozza annak a lehetőségét, hogy eljárást indítson a holding létrehozása ellen, mivel az meg nem engedhető állami támogatásban részesült, a tulajdonos alapítvány létrehozatalakor.